Akademický senát JAMU vyhlásil rektorské volby, lze navrhovat kandidáty

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) vyhlásil nové rektorské volby. Barbaru Mariu Willi, která školu vedla od 1. února, senát přibližně po třech měsících odvolal, zejména kvůli výhradám ke způsobu řízení brněnské školy. Členové akademické obce mohou kandidáty či kandidátky navrhovat do 8. června, senát se k volbě sejde pravděpodobně 3. září.
Všichni navržení kandidáti musí do 18. června vyjádřit souhlas s kandidaturou. Poté akademický senát zveřejní jejich seznam a poskytne jim měsíc na zpracování volebního programu, který by měl zahrnovat například strategický záměr a umělecké směřování JAMU.
"Akademický senát JAMU také deklaruje, že významným parametrem, který bude zvažovat u jednotlivých kandidátů, je nejen osobnost kandidáta, ale také to, s kým by tvořil tým vedení JAMU. Od kandidátů se očekává, že představí svou vizi rozdělení jednotlivých gescí mezi prorektory, včetně jejich konkrétního personálního obsazení," stojí v oznámení o volbě, které akademický senát zveřejnil na webu školy.
Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi do funkce nastoupila letos 1. února, už koncem dubna ale akademický senát žádal její odvolání. Část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo o způsob řízení školy, neobsazení prorektorských pozic či hrozbu odchodu kvestorky.
Kritiku způsobu řízení školy Willi odmítla. "Zvolený postup nesměřoval k oslabení řízení školy, ale k jeho zpřesnění, racionalizaci a dlouhodobé funkčnosti," argumentovala. Návrhu na její odvolání vyhověl prezident Petr Pavel a potvrdila ho vláda. Školu prozatímně řídí prorektor Miroslav Ondra.