Den po dni: kdy se konají akce a protiakce spojené se sjezdem sudetských Němců

Marek Osouch
  10:52aktualizováno  10:52
Velké emoce vzbuzuje už několik týdnů sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se na pozvání spolku Meeting Brno historicky vůbec poprvé uskuteční v Česku. A to v Brně, kde před druhou světovou válkou žilo zhruba 50 tisíc Němců. První z akcí, na něž může z Německa dorazit více než tisíc lidí, i „protiakce“ části Čechů se odehrají už ve čtvrtek. Portál iDNES.cz přináší jejich přehled den po dni.
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026)

1 Čtvrtek 21. května

Spolek Meeting Brno i Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) avizují na čtvrteční 17. hodinu uctění památky obětí holokaustu. Zástupci SL v čele s Berndem Posseltem se sejdou na 5. nástupišti brněnského hlavního nádraží, odkud nacisté za války vypravovali vlaky s brněnskými Židy.

Sdružení tady uctí památku obětí společně s Nickem Wintonem, synem sira Nicholase Wintona, jenž zachránil z tehdejšího Československa stovky židovských dětí. Na pietní akt dorazí i dvě tyto takzvané „Wintonovy děti“ Eva Paddock a Milena GrenfellBaines. „Setkání proběhne s respektem k místu i památce těch, kteří odsud odjížděli,“ hlásí organizátoři.

Jen kousek vedle nástupiště poblíž budovy bývalé pošty se zase chystají jiní vyjádřit svůj protest proti přítomnosti zástupců spolku sudetských Němců. Akci svolavatel popsal tak, že jde o demonstraci za „nepřípustnost akcí politických organizací spojených s nacismem“. Odkazují tím právě na SL.

2 Pátek 22. května

Program sudetských Němců a spolku Meeting Brno pokračuje v pátek posezením u jednoho dlouhého stolu přímo v centru Brna. Stůl se potáhne z parku na Moravském náměstí až k soše Jošta.

„Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Posselt. Podle organizátorů si lidé lépe rozumějí i ve věcech, jež nejsou tak samozřejmé, když spolu sdílí místo, jídlo a hudbu.

„Přijďte se podívat, kým sudetští Němci dnes jsou – a kým naopak nejsou,“ pozval spoluzakladatel spolku Meeting Brno David Macek zejména všechny kritiky akce.

I když oficiálně žádnou demonstraci na Moravském náměstí nikdo neohlásil, na sociálních sítích někteří avizovali, že se do centra města chystají. Od 12 hodin totiž plánují návštěvníci z Německa v lidových krojích předvádět své tance a hudbu v místech, kde stál Německý dům. Šlo o společenské centrum brněnských Němců, které však za okupace sloužilo jako sídlo nacistů. Pro Čechy se kvůli tomu stal symbolem zla a v srpnu 1945 šel k zemi.

Demonstrovat se bude i u brněnského výstaviště, kde se však v tu chvíli žádná akce spojená se sudetskými Němci nekoná. Podle tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky chtějí svolavatelé z řad komunistů stavět barikády z krabic. „Odpoledne pak budou u morového sloupu na náměstí Svobody číst jména padlých,“ doplnil tajemník.

3 Sobota 23. května

Připomínce pochodu smrti, tedy krutého vyhnání Němců z Brna na konci května 1945, bude patřit sobotní den. „Zatímco práceschopní muži museli zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy, děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a týdnech útrapám podlehlo nejméně 1 700 z nich,“ popsali organizátoři.

V 9 hodin se setkají představitelé SL a zástupci spolku Meeting Brno i další lidé u památníku v Pohořelicích na Brněnsku. Odtud se minimálně někteří vydají na Pouť smíření pěšky až do Brna, tedy půjdou opačným směrem, než v roce 1945 vyhnaní Němci.

Organizátoři zvou i další lidi alespoň na poslední kilometr od budovy gymnázia na Vídeňské v 16.30 přes Mendlovo náměstí až na výstaviště. Pavilon P veletržního areálu si tady pronajali sudetští Němci, oficiálně jej otevřou v 10.30. Až do pozdního večera jsou tu v plánu koncerty a další kulturní akce včetně lidových tanců.

Demonstranti se v tento den nejspíš objeví už dopoledne v Pohořelicích, v Brně pak mají ohlášenou akci poblíž Mendlova náměstí, když kolem něj bude zhruba v 17 hodin procházet průvod. Ještě předtím chtějí pochodovat u výstaviště a vyjádřit tak svůj nesouhlas.

4 Neděle 24. května

Nedělí sudetoněmecký sjezd vyvrcholí. Na výstavišti po ranních bohoslužbách a nástupu vlajkonošů a skupin v krojích promluví nejen zmíněný Posselt, ale i bavorský premiér Markus Söder, jenž se do Brna chystá společně s dalšími německými politiky.

Demonstranti na neděli svolávají svou největší akci, chystají průvod od hlavního nádraží ulicemi centra až na Dominikánské náměstí, kde budou mít pódium pro projevy řečníků. Očekávají, že by mohlo dorazit až 1 500 protestujících.

14. dubna 2026

5 Pondělí 25. května

Sudetoněmecké dny zakončí v pondělí v 10 hodin uctění památky obětí nacismu v Kounicových kolejích, které sloužily za války jako popraviště Čechů, Židů i německých antinacistů. I sem dorazí na pietu zástupci SL v čele s Berndem Posseltem.

Výběr z programu Festivalu Meeting Brno

  • Již tradiční festival letos zastiňuje dění kolem sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Organizátoři přitom chystají v dalších dnech po odjezdu návštěvníků z Německa mnohé jiné akce.
  • Připravují se divadelní představení, výstavy, prohlídky Brna včetně přiblížení toho, proč bylo německým městem, nebo zapadlých zákoutí.
  • Nejen pro školy je připravené promítání filmů o osudech odsunutých Němců i zachráněných židovských dětí. V pondělí 25. května program mimo jiné propojí příběh Nicholase Wintona s lidmi, kteří během války na Ukrajině zachraňovali děti v Buči a Charkově. Debaty se zúčastní i bývalá politička Markéta Pekarová Adamová.
  • Kompletní program, který potrvá až do konce května, lze nalézt na webu meetingbrno.cz.
  • Už v úterý celý festival odstartoval zahájením výstavy výtvarnice Andrey Wanko, jež se rozhodla otevřít vlastní rodinnou historii spojenou s česko-německým původem, nacismem a poválečnými událostmi v Brně. Expozice bude k vidění až do konce června.
