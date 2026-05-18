Akcí spojených se sjezdem SdL v Brně se zúčastní část vedení města

Část vedení města Brna se zúčastní akcí při příležitosti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně od 22. do 25. května. Z náměstků primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS) se některých bodů programu zúčastní Filip Chvátal (KDU-ČSL) a Robert Kerndl (ODS). Naopak René Černý (Nezávislý) a Karin Podivinská (Brnoklidem) nenavštíví žádnou z akcí. Zástupci města to dnes řekli ČTK. Primátorka zatím na zaslaný dotaz nereagovala.
SdL zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Sudetoněmecký sjezd se koná každoročně, v Česku ale bude poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvanou Pouť smíření, která připomíná odsun brněnských Němců po druhé světové válce.
Náměstek primátorky Chvátal se v pátek zamýšlí zúčastnit předávání kulturních cen v brněnském Besedním domě. "V sobotu bych se chtěl zúčastnit Pochodu smíření, ale předtím oddávám, takže se nebudu moct zúčastnit celého pochodu," řekl náměstek. Počítá také s účastí na nedělním programu na výstavišti nebo s pondělní pietou v Kaunicových kolejích. Z pracovních důvodů Chvátal nebude na čtvrtečním uctění památky obětí holokaustu na brněnském nádraží, odkud odjížděly židovské transporty. Akce zahájí festival Meeting Brno a zúčastní se jí vedení SdL.
"Budu minimálně v pátek v Besedním domě a v sobotu na posledním kilometru Pochodu smíření. Zbytek akcí uvidím dle časových možností," napsal ČTK náměstek Kerndl. Náměstek Černý uvedl na dotaz ČTK bez dalších podrobností, že se nezúčastní žádné z akcí, náměstkyně Podivinská svou neúčast na akcích vysvětlil rodinnými důvody.
Brněnští zastupitelé na dubnovém zasedání vzali sjezd SdL na vědomí, stejně jako jednoznačné vyjádření SdL o nedotknutelnosti Benešových dekretů, vyslovenou omluvu a vyjádření lítosti nad spáchanými zločiny nacionálního socialismu či připravenost sdružení k pokračování dialogu vedoucího ke smíření. Zastupitelé považují za nezbytné, aby byla dál naplňována Deklarace smíření a společné budoucnosti z roku 2015. Pro primátorčin návrh hlasovalo 40 zastupitelů. Proti návrhu bylo pět zastupitelů SPD. Zdržel se jeden a čtyři nehlasovali.
Zastupitelé přijali i doplněk usnesení opozičního zastupitele Adama Zemka (Piráti), že vítají snahy o usmíření, vzájemný dialog a důstojné připomínání společné historie. Neschválili doplněk zastupitele Matouše Vencálka (Zelení), který uváděl, že město sjezd podporuje, neprošel ani návrh opozičního zastupitele Jiřího Kmenta (SPD), jenž navrhoval zrušení akce a odnětí dotace festivalu Meeting Brno. Dotace ale se sjezdem nesouvisí.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty přibližně tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15.000 až 30.000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.