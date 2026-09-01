Akvapark v Pasohlávkách na Brněnsku měl o prázdninách rekordní návštěvnost

Akvapark v Pasohlávkách na Brněnsku navštívil letos o prázdninách dosud nejvyšší počet lidí od jeho otevření v roce 2013. Za dva prázdninové měsíce prošlo turnikety 270.000 lidí, o osm procent více než loni, řekl ČTK ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Dosud nejvíce lidí přišlo o prázdninách předloni, a to 260.000. Rekordní by mohl být i celý letošní rok.
Nejvyšší nárůst letos provozovatelé zaznamenali v červnu, kdy poprvé otevřeli venkovní část o víkendech. Meziroční růst návštěvnosti činil 28 procent. "V červnu jsme zaznamenali také rekordní denní návštěvnost. V sobotu 20. června dorazilo téměř 7000 lidí, o prázdninách to bylo nejvíce 6000 lidí 30. července," řekl Svoboda. Pokud bude vhodné počasí, má být letní areál otevřený i první dva víkendy v září.
Podle Svobody mělo největší vliv na návštěvnost počasí. Nejenže bylo teplo, ale především téměř nepršelo. Dalším faktorem podle ředitele bylo, že se část lidí rozhodla kvůli mezinárodní situaci trávit dovolenou v Česku místo v exotických destinacích.
Průměrná denní návštěvnost akvaparku činila letos v létě 3600 lidí, významně vzrostl zájem o levnější vstupenky po 17:00. V létě rostou nejen počty návštěvníků, ale i zaměstnanců, pro mnoho mladých se jedná o vítanou letní brigádu. "Přes léto jich máme zhruba 250 a doplňují tým více než 140 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr," uvedl Svoboda.
Podle interních dat tvoří nadpoloviční většinu návštěvníků akvaparku v Pasohlávkách rodiny s dětmi, zhruba deset procent je Slováků a deset procent Rakušanů. Poměrně rychle přibývá Poláků. Celková roční návštěvnost činí přes 800.000 lidí a jedná se o nejnavštěvovanější turistický cíl na jižní Moravě.