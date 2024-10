Turisty do Ivančic táhne i Muchův monogram, malíř ho vyryl do kostelní lavice

Alfons Mucha, od jehož smrti letos uplynulo pětaosmdesát let, zanechal v Ivančicích nesmazatelnou stopu. Jeho jméno sem láká turisty z Česka i ze zahraničí, což vedení města podporuje. Muchův odkaz se snaží udržet mimo jiné pomocí výstav nebo interaktivního průvodce s názvem Dvě lásky.

Návštěvníky prohlídek s muchovskou tématikou vodí průvodci třeba i ke kostelní lavici, do níž malíř jako mladý vyryl svůj monogram – zřejmě když si krátil čas při čekání na konec mše nebo zkoušky sboru.

„Třeba japonští turisté návštěvu kostelní lavice milují, protože se rytiny můžou dotknout,“ vypraví ředitelka ivančického Kulturního a informačního centra Magdalena Černá.

Že je Muchovo dílo pořád přitažlivé, dokumentuje i fakt, že jeho nejslavnější dílo – Slovanskou epopej – vidělo loni na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku přes 42 tisíc lidí. Celkem pak na zámek, kde je cyklus opět vystaven, dorazilo přes 53 tisíc návštěvníků, ať už na prohlídku šlechtických komnat, věže, nebo na výstavy.

K výtvorům oceňovaného umělce neodmyslitelně patří vzpomínky na rodné město, například Ivančická věž nebo Bratrská škola, která je motivem patnáctého obrazu Slovanské epopeje. Právě v Ivančicích se totiž v polovině 16. století začala překládat první část bible, která později dostala své jméno podle Kralic, kam se tiskárna Jednoty bratrské přestěhovala. Mucha také ztvárnil plakát pro Krajinskou výstavu nebo navrhl titulní stranu matriky města.

Novotisky „státovek“ k výročí úmrtí

V Památníku, který je součástí ivančického Kulturního a informačního centra (KIC), je k vidění výstava od Nadace Mucha, která probíhá také v několika dalších městech, v nichž umělec působil a zanechal stopu.

„Kromě Ivančic se to týká Moravského Krumlova, kde je právě Slovanská epopej, nebo třeba Hrušovan nad Jevišovkou, kam lákají Muchovy vymalované stropy radnice,“ přibližuje ředitelka centra Černá.

Ambicí Nadace je rozšiřovat projekt o další města a další země.

Ke čtyřem významným výročím nechal KIC Ivančice vyrobit novotisky takzvaných státovek, které vznikají ve spolupráci s Českou národní bankou. Poslední papírové bankovky byly uvedeny právě letos k 85. výročí úmrtí ivančického rodáka, jenž se dříve stal jejich autorem. „Alfons Mucha vytvořil rubovou stranu, na níž ztvárnil dvojici portrétů, tentokrát však nikoliv ženských, ale mužských, totiž mladého legionáře,“ popsal dvacetikorunovou bankovku Jaroslav Moravec z České národní banky.

Na bankovce umístěn je znak Ivančic, vyhotovený speciální barvou, viditelnou pouze pod UV zářením. Zmiňovaných papírových státovek šlo do prodeje šest tisíc kusů. Z jejich prodeje se financuje kulturní rozvoj Památníku i města, ze kterého pocházel třeba i oblíbený herec a bavič Vladimír Menšík.

Ivančice hledají dotace a spolupráci

Ivančice by rády pro věhlas města díky Muchovu jménu udělaly ještě víc. V místě současného Kulturního a informačního centra má vzniknout nové evropské centrum Muchova odkazu. Jeho projekt je nachystaný, stejně tak náhradní objekt pro KIC, ale chybí peníze. „Hledáme dotační titul, který by tento záměr mohl pokrýt, s tím nám pomáhá i kraj. Také přemýšlíme, jak by vše šlo propojit i s Moravským Krumlovem, aby měli turisté dvě atrakce kousek od sebe,“ uvedl starosta Milan Buček (STAN).

Ve hře byla i možnost, že část peněz z potřebných šedesáti milionů vyberou lidé nákupem pohlednic s motivem Muchových skic. „Dokud ale nebudeme mít většinu z těch šedesáti milionů, tak nechceme vybírat peníze od veřejnosti. Zatím se vše financuje jen z prostředků města,“ upřesnil Buček.

Do Ivančic ročně za Muchovým odkazem míří turisté nejenom z Česka, ale také ze zahraničí. Malíř velkou část života prožil ve Francii, jsou to ale hlavně Japonci, kteří patří k nejčastějším návštěvníkům. Právě japonské Tokio se stalo v roce 2017 dočasným domovem Muchovy Slovanské epopeje, kam se na ni přišlo denně podívat průměrně 8 500 lidí. Podle časopisu The Art Newspaper šlo o třetí nejnavštěvovanější výstavu zmíněného roku.

„Mucha svým dílem oslovuje různé skupiny lidí, to rozpětí je široké. Nejčastěji vítáme turisty z Japonska, Polska, Rakouska, nicméně třeba také z Francie, kde mají Ivančice partnerské město. Nejméně Muchovy výtvory zajímají děti,“ charakterizovala Černá. Podle ní by právě nová podoba Památníku měla na základě vizí přinést i dětské a interaktivní prvky, které by do Ivančic nalákaly další zájemce.

3. ledna 2019

Současná výstava v Památníku nese název Mucha a fotografie. „Fotografii využíval jako předlohu, stylizoval si modelky do póz, v nichž je potřeboval. Jeho tvůrčí proces šel od fotografie přes skicu až po hotové dílo,“ popisuje tvůrčí postup ředitelka muzea.

Součástí výstavy je také fotoaparát, s nímž umělec pracoval. Ten pro účely výstavy zapůjčil vnuk John Mucha. Nadace, která se na výstavě podílí, je společností právě vnuka Johna a pravnuka Markuse Muchových. „Jsme moc rádi za tuto spolupráci, snaží se o zachování jeho odkazu, ale zároveň je na nich vidět, že když přijedou na návštěvu, tak mají ze samotných Ivančic radost,“ popisuje Černá vztah potomků k rodišti svého dědečka a pradědečka.