Skoro nemohl mluvit ani se zvednout. Muž si přihnul z lahve, ve které bylo ředidlo

Nešlo ani tak o to, že by místní obtěžoval nebo po nich pokřikoval, naopak nemohl téměř mluvit, natož se zvednout. Volající na tísňovou linku měl strach, zda je muž zdravotně v pořádku.
Hlídka proto ihned vyjela na místo a zvolila tradiční postup, kdy muži nejdříve dala dýchnout. „Strážníci mu naměřili 1,4 promile,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
V tomto případě ale neměl tuto hodnotu na svědomí nejspíš jen běžný alkohol určený ke konzumaci. Hlídka totiž při komunikaci s mužem z jeho dechu ucítila silný zápach acetonu.
Okamžitě proto zavolala záchranku. „Během čekání na sanitku si pak všimli plastové láhve s neznámou tekutinou,“ doplnila mluvčí.
Muž strážníkům v tu chvíli přiznal, že z ní pil. „Podle čichu však šlo zřejmě o ředidlo,“ dodala Skřivánková.
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Muž nedokázal vysvětlit své pohnutky, proč lahev otevřel. Nebylo ani jasné, jestli si ji na místo sám přinesl, nebo ji někde našel a v domnění, že jde o alkohol, začal její obsah pít.
„Zdravotníci muže zkontrolovali, ošetřili a převezli k další péči do Fakultní nemocnice Brno,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Jak dále sdělila, jakákoliv intoxikace látkami, jako je ředidlo, je pro člověka mimořádně nebezpečná. „Může dojít k ohrožení základních životních funkcí,“ upozornila.