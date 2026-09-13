Americká skupina Snarky Puppy v Brně zahájí podzimní část JazzFestu

Americká skupina Snarky Puppy dnes v Sono Centru zahájí podzimní část 25. ročníku brněnského JazzFestu. Do konce roku je na programu dalších 11 koncertů na různých místech, kromě Sona také třeba v Cabaretu des Péchés, vile Tugendhat, vodojemech na Žlutém kopci, ale také v Kyjově na Hodonínsku a Letovicích na Blanensku. Kompletní program je na festivalovém webu.
Snarky Puppy se do Brna opakovaně vrací, jejich koncerty bývají vyprodané. Kapela, kterou v roce 2003 založil skladatel a multiinstrumentalista Michael League, se pyšní pěti cenami Grammy. "Skupina se od počátku vyhýbala škatulkám. Sám League jejich zvuk označuje za pouličního křížence, v němž se přirozeně mísí jazzová propracovanost s energií funku, rocku a soulu," uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.
V kabaretu pod pasáží Jalta vystoupí 15. října americký saxofonista Isaiah Collier v programu ke 100. výročí narození saxofonové legendy Johna Coltranea. "Collierova hra na saxofon v sobě nese stejnou naléhavost, syrovost i hlubokou vnitřní spiritualitu, jakou kdysi disponoval sám Coltrane, avšak s dravostí a pohledem osmadvacetiletého muže, který reflektuje dynamiku dnešní doby," řekl Spilka.
K hvězdám podzimní části JazzFestu patří také arménský pianista Tigran Hamasjan, jenž 25. listopadu v Sonu uvede desku Manifeste ovlivněnou experimentálním metalem, progresivním rockem, elektronikou i arménským folklorem. "Impozantní projekt vznikal dva roky v různých studiích po celém světě. Navzdory zvukové dravosti zůstává autor věrný svým kořenům, což dokazuje využitím tradičních arménských nástrojů nebo spoluprací s Jerevanským státním komorním sborem," uvedl Spilka.
Oslava 25. výročí JazzFestu se uskuteční 26. listopadu v Divadle Husa na provázku a nabídne tři koncerty v jednom večeru. Vystoupí kubánský pianista Alfredo Rodriguez, polská skupina Blu/Bry a také trio tvořené Jiřím Stivínem, Martinem Zbrožkem a Jiřím Slavíkem.