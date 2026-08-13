Analýza CDV: Téměř 40 procent motorkářů zemře při nehodách v zatáčkách

Téměř čtyři z deseti motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. Podle analýzy Centra dopravního výzkumu (CDV) zemřelo v letech 2021 až 2025 při nehodách v zatáčkách 137 motocyklistů, což představuje 38 procent všech obětí v této kategorii. Více než 82 procent těchto smrtelných následků si motocyklisté přitom zavinili sami. Centrum o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Pomoci má speciální vodorovné značení, které se po pilotním úseku u Červenohorského sedla rozšiřuje také na Kokořínsko.
Z analýzy CDV vyplývá, že ze 137 tragických nehod motocyklistů v zatáčkách byla u 100 případů hlavní příčinou nepřiměřená rychlost. Nejčastěji zastoupenou skupinou byli muži ve věku 35 až 44 let.
Právě na rizikové chování v zatáčkách reaguje cílené dopravní opatření, které ministerstvo dopravy uskutečnilo ve spolupráci s CDV. Značení tvořené elipsami podél dělící čáry má motocyklistům pomoci s volbou bezpečnější jízdní stopy. Řidiči motocyklů totiž při průjezdu zatáčkou mají tendenci jezdit blízko středu vozovky. Optické vedení trajektorie je vede dále od středu vozovky, čímž se snižuje pravděpodobnost ztráty kontroly nad motocyklem při nutném vyhýbání se protijedoucímu vozidlu.
Pilotní úsek vznikl v loňském roce na silnici I/44 poblíž Červenohorského sedla. Nově je obdobné vodorovné značení i na silnici I/9 mezi Liběchovem a Dubou na Kokořínsku.
"Dopravní značení ve formě elips podél dělící čáry poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a bezpečněji se držet ve svém jízdním pruhu. Dosavadní zkušenosti ukazují pozitivní vliv tohoto opatření na volbu jízdní trajektorie motocyklistů při průjezdu zatáčkou a také na snížení nehodovosti v těchto lokalitách," uvedl Pavel Havránek, ředitel Divize mobility a bezpečnosti CDV.
Letošní vývoj navíc ukazuje, že prevence zůstává aktuální. Za prvních sedm měsíců zemřelo na českých silnicích při nehodách 42 motocyklistů, dalších 222 se těžce zranilo. Počet usmrcených motocyklistů se tak meziročně zvýšil o 50 procent. Nejvíce motocyklistů zemřelo ve Středočeském kraji, a to deset, dále v Moravskoslezském (6) a Královéhradeckém kraji (4). V zatáčkách zemřelo 17 ze 42 obětí (40,5 procenta), ve 13 případech hrála roli nepřiměřená rychlost.
CDV upozorňuje, že základem bezpečné jízdy na motorce je především přiměřená rychlost a správně zvolená jízdní stopa. Každou zatáčku je potřeba projet tak, aby měl motorkář dostatečnou rezervu na zvládnutí nečekané situace. Ostatní řidiči by naopak měli s přítomností motocyklistů počítat a před změnou směru či při průjezdu křižovatkou si jejich přítomnost vždy znovu ověřit.