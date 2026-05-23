Pestré masky i rock’n’roll z Asie. Fanoušci na Animefestu ocenili zahraniční hosty

Pokud jsou neutrální barvy a rezervovaný styl v dnešní moderní době in, tak na Animefestu byste to rozhodně nepoznali. Objemné paruky, široké sukně, kimona, drobná pozlátka a detailní make-up. Cosplayeři musí každý rok vynaložit velké úsilí, aby se ve svou oblíbenou postavu zvládli připravit včas. K vidění jsou i repliky střelných zbraní, mečů (katan a světelných mečů nevyjímaje), kladiv, magických holí a jiných smrtících nástrojů. Zde se fantazii opravdu meze nekladou.
Navzdory svému jménu, Animefest se dávno neomezuje pouze na japonské kreslené seriály. Prostory výstaviště byly plné postav ze všech možných seriálů, filmů, videoher i komiksů, ale i českých pohádek a filmů. Cosplayeři stráví výrobou celé týdny až měsíce a často se připravují i rok dopředu. „Většinou si cosplay připravuju rok dopředu. Tohle jsem spíchla za tři měsíce,“ podělila se finalistka na Cosplay soutěži.
Jedním z hlavních hřebů nabitého programu byla totiž soutěž profesionálních cosplayů. Do finále se kvalifikovalo 18 dvojic, které nyní netrpělivě čekají na vyhlášení vítězné dvojice, která v červenci odjede na World Cosplay Summit až v japonské Nagoje. Čtyřčlenná porota složená jak z českých, tak zahraničních hostů ocenila složitost ručně vyráběných kostýmů i herecké nadání. Také amatérské cosplaye mají na Animefestu své místo a v sobotu se bleskly v hale B na přehlídce Cosplay debut.
I všechny ostatní pavilony praskají ve švech. Letošní Animefest se od té doby, kdy se v roce 2004 poprvé odehrál v Kině Art, hodně změnil. Z původní komorní akce s 200 návštěvníky se proměnil na jeden z nejočekávanějších festivalů v České republice. Minulý rok čítal 40 tisíc návštěvníků.
Lidé se prodírají ke stánkům s fanouškovským oblečením, tištěnými kresbami či roztomilými drobnostmi jako jsou přívěsky na klíče nebo samolepky. Nechybí ani obchůdek s parukami nebo gotickou módou, který kromě opeřených krajkových šatů nabízí také kožené batůžky s funkčními analogovými hodinami. Je tu i prostor se stanicemi cosplayerů, kteří zde mohou předvést svou práci a rozproudit inspiraci mezi aspirujícími nováčky. V cosplay nemocnici se odborníci starají o odlepené paruky a jiné kostýmové úrazy.
Počasí festivalu přálo a v hlavní den programu nebyl na obloze ani mráček. Některým cosplayerům mohlo být sluníčko spíše na obtíž, v neprodyšné paruce a jedenácti sukních se člověk paří i ve stínu. „Je v něm vedro,“ odpověděl soutěžící cosplayer Pennywise moderátorce na otázku ohledně umělého čela.
U stánků v hale E a ve venkocních prostorách se stojí dlouhé fronty hladových a především žíznivých fanoušků. Osvěžit se mohou ledovým čajem, limonádou, milkshakem nebo i matchou či energetickým drinkem. Hlad zažene japonský ramen nebo kari s rýží, široké nudle udon, trojúhelníčky onigiri a také korejské rýžové koláčky dokboki s pálivou omáčkou či kimchi burger. Nechybí ani japonské sladkosti jako taiyaki a mochi, ale ani obyčejné dortíky, wafle, palačinky nebo churros.
Večer rozzáří zahraniční hvězdy
Návštěvníci se v hojném počtu účastnili přednášek na témata týkajících se tvorby cosplaye, kultury a cestování. „Viděli jsme přednášku o tom, jak fungují online tržiště jako Shein, Temu a Aliexpress. Bylo to moc zajímavé,“ podělila se návštěvnice. Nejvíce času strávila v hale A obdivováním umění, kreseb a jiných výtvorů.
Jiní nadšenci se zájmem sledovali rozhovory se speciálními hosty nebo si skočili na filmové promítání. Podívat se mohli na módní přehlídku lolitek nebo na ukázku bojových umění. V tématických fotokoutcích si mohli nechat zvěčnit své vzpomínky nebo si zahrát deskové hry, videohry či s partou vyrazit na laser game. Pro zájemce byly na programu i nejrůznější workshopy, které se rychle zaplnily. Nás zajímalo, na jaký bod programu se návštěvníci těší nejvíce.
„Těším se na Ironmouse. Je to nejznámější vtuberka vůbec!“ řekla návštěvnice. „Spekulovalo se, jestli sem Ironmouse vůbec dostanou, tak je husté, že to opravdu vyšlo,“ doplnila jiná.
Návštěvníky také nalákala taneční soutěž k-pop dance coverů v hale B, která se koná v neděli. Porota složená z profesionálních tanečníků z Česka, Slovenska a Koreje rozhodne o vítězi, který se kvalifikuje na mezinárodní soutěž NärCon Kpop Championship ve Švédsku.
Většina hostů se však shodla, že nejvíce je zaujaly koncerty zahraničních kapel. Letos se Animefestu poprvé účastní punkrocková kapela Ash Da hero z Japonska a dívčí rocková kapela Rolling Quartz.
„Moc se těším. Uslyším je naživo poprvé, ale určitě to bude super,“ říká jeden z návštěvníků. Koncert odstartovali pankáči z Japonska v 19 hodin v hale B. Po skončení oficiálního programu se ve Flédě koná Afterparty, kterou pořádá AsianStyle ve spolupráci s Animefestem letos již podesáté.
Neděle přinese další pestrý výběr přednášek, workshopů a jiných eventů. Především se ale vyhlásí čestní vítězové soutěží v cosplayi i v tanečních coverech. Výsledky se návštěvníci dozví ve 13 hodin a ve 14:30 bude následovat oficiální ukončení conu. „Pokud přežijete až do neděle, přijďte se rozloučit s organizátory, kteří přežili celé tři dny,“ zve medailonek v programu.
Souběžně s Animefestem se v Brně koná také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. S festivalem sdílí prostory výstaviště, ale podle vyjádření návštěvníků se akce vzájemně příliš neruší. „Areálem projíždělo auto tam a zpět. Nevím, jestli bylo od nich, ale každopádně bylo hodně hlučné. Také je možné, že to bylo auto z Animefestu,“ popsal návštěvník.