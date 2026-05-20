Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Jana Soukupová
  14:12aktualizováno  14:12
Sledovat Metro na Googlu
Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu, který v roce 2004 navštívilo v Kině Art asi 200 účastníků, se Animefest rozrostl do obří akce se 40 tisíci návštěvníky a mnohabodovým programem. Nyní se koná už 22. ročník.
Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné kostýmy. (2024) | foto: Patrik Uhlíř, ČTK

Na Animefest na brněnském výstavišti se sjeli fanoušci komiksů, filmů i...
V Brně se koná Animefest. Mnozí návštěvníci přišli v kostýmech, které jsou...
Na Animefest na brněnském výstavišti se sjeli fanoušci komiksů, filmů i...
Na Animefest na brněnském výstavišti se sjeli fanoušci komiksů, filmů i...
31 fotografií

Kromě venkovních prostor výstaviště, obvykle plných kostýmovaných účastníků ve stylu postav z filmů či počítačových her, zaplní letos akce také pavilony A1, A2, B, E1 či E2.

Protože v sobotu a neděli se na výstavišti koná rovněž sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, dají se předpokládat přísnější bezpečnostní opatření u vstupů.

„Jednotlivé akce se uskuteční v oddělených částech areálu se samostatnými vstupy a organizací pohybu návštěvníků tak, aby se vzájemně neovlivňovaly,“ avizuje vedoucí marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno Michal Svoboda a dodává, že jednotlivé akce se v žádném prostoru nepotkají.

V princeznu se měním i přes hodinu, do kostýmů investuji tisíce, říká cosplayerka

Kromě každoroční pastvy pro oči díky kostýmům návštěvníků obvykle největší pozornost strhává sobotní soutěž, která je letos opět naplánována od druhé hodiny odpolední na hlavním pódiu pavilonu B.

„Osobně bych cosplay soutěž doporučil, každý rok předvedou ti nejlepší cosplayeři z Česka úžasné kostýmy při souboji o kvalifikaci na finále v Japonsku a Francii,“ zdůrazňuje ředitel Animefestu Adam Rambousek.

Koncerty, móda, bojová umění i foodfest

Přidává i osobní tip. „Nejvíc se těším na sobotní koncerty, protože se nám letos podařilo domluvit skvělé kapely, které u nás ještě nehrály,“ zve na vystoupení stále populárnějších asijských skupin Ash Da Hero a Rolling Quartz, z nichž ta první, čistě chlapecká, je japonská punkrocková kapela a fanoušci ji uslyší opět v Béčku od sobotní 20. hodiny.

Ash Da Hero zahraje v Evropě vůbec poprvé. Čistě dívčí pětičlenná jihokorejská rocková skupina Rolling Quartz nastoupí od 21. hodiny tamtéž a pořadatelé v jejím případě slibují „mix dravého rocku a vizuální show“. „Odezva diváků na loňské koncerty byla úžasná, proto jsme letos vybrali interprety, kteří oslovují fanoušky po celém světě,“ doplňuje programový ředitel Jan Horgoš.

Příšery, krásky i plyšáci. Brno při Animefestu zaplavily roztodivné kostýmy

Ten přidává i další tipy dokreslující mnohovrstevnatou tvář programové nabídky. Například na platformě Twitch nejsledovanější americkou vtuberku (youtuberku vystupující pod digitální podobou – pozn. red.) Ironmouse, jež se kvůli své imunitní nedostatečnosti zapojí sice jen na dálku, ale vzhledem k obrovskému počtu jejích fanoušků se dá předpokládat velký zájem.

V části Fashion Alley, která se věnuje japonské módě, doporučuje Horgoš vystoupení španělské módní návrhářky Violet Fane.

Vstupenky

  • Základní vstupné: 2 200 Kč
  • Děti 9-12 let: 1 100 Kč
  • VIP vstupenka: 6 000 Kč
  • Dračí VIP vstupenka: 8 000 Kč
  • Rodinná vstupenka: 4 400 Kč
  • Jednodenní vstupenka na neděli: 700 Kč (do 12 let polovina)

„V programu je dále připraveno mnoho přednášek věnovaných asijské kultuře, historii, moderní technice, hrám a podobně, ve workshopech si návštěvníci mohou sami vyzkoušet třeba skládat origami, bubnovat na japonské bubny, japonské vázání knih, nacvičit choreografii na k-pop hudbu nebo naučit se základy japonštiny. Rovněž si mohou vyzkoušet japonská bojová umění,“ láká programový ředitel.

„Já také určitě strávím hodně času ochutnáváním u stánků s občerstvením, náš foodfest je každý rok větší,“ doplňuje Rambousek, jenž doporučuje prostudovat si celý program na webu animefest.cz.

6. května 2023
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Tyto pražské výšlapy jsou jen pro otrlé. Pomohou zlepšit kondici bez mučení v posilovně

Začátek jara z pražského Petřína (22. března 2024)

Historické centrum i přírodní zákoutí hlavního města jsou ideální pro zlepšení fyzičky i shození nadbytečných kil. Stačí vědět, které trasy zvolit, a obyčejné bloumání pražskými uličkami se rázem...

20. května 2026  14:14

Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného...

20. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Pendolino bude z Prahy do Opavy jezdit častěji, přibudou dva nové spoje

Super City Pendolino 680

Mezi Opavou a Prahou přibudou v červnu nová přímá spojení. Pendolino nyní bude jezdit z Prahy do Opavy také ve čtvrtek odpoledne a v opačném směru pak v pátek dopoledne. Zatím jezdil přímý SC Opavan...

20. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Vytáhni ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se pokusil zabít

Mimořádný postřeh policisty z Děčínska zachránil lidský život. Cestou do ranní služby si v lese všiml podezřele zaparkovaného auta. Když o hodinu později dorazilo hlášení o pohřešovaném muži, který...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Na výlohy Svazu Němců v Chebu nastříkal vandal hákové kříže, hledá ho policie

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na...

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Do zlínského filmového festivalu se zapojí i studenti univerzity ve Zlíně

ilustrační snímek

Do zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se zapojí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její studenti pomáhají na festivalových akcích...

20. května 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Ústecký soud bude v létě řešit rehabilitaci někdejšího chartisty Petra Švestky

ilustrační snímek

Okresní soud v Ústí nad Labem projedná v červenci návrh na soudní rehabilitaci Petra Švestky, který byl se skupinou dalších mladých odsouzen v roce 1980 za...

20. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapsala si první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka i Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  20. 5. 13:56

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým se Slovinskem neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20. 5. 13:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 zvládnutý. Češi porazili Švédy a berou důležité tři body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve Švýcarsku k zatím nejnáročnější prověrce. Po nečekané ztrátě se Slovinskem si svěřenci Radima Rulíka napravili reputaci a porazili po...

18. května 2026  23:11,  aktualizováno  20. 5. 13:51

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  20. 5. 13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.