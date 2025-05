Animefest propojí Brno s EXPO 2025 v Ósace. Festival slaví 20 let.

Novinkou letošního ročníku je rozšíření prostor o novou halu a stage pro hlavní body programu, o které měli návštěvníci největší zájem, a zároveň nově přidané koncerty. V pátek po zahájení festivalu se uskuteční koncert japonské zpěvačky Mion, která vystoupí se svou původní hudbou a covery známých anime písní. Sobotní večer zahájí koncert jihokorejské kapely Sinnoi, která představuje jedinečné spojení tradiční korejské hudby, jazzu a elektro. Dále vystoupí japonská zpěvačka Nana Kitade, která nazpívala několik písní k anime seriálům a nyní představuje své nové sólové album. Večer uzavře koncert japonské pop-rockové kapely Seven Oops, jejichž písně se také objevily v anime seriálech a letos poprvé koncertují v Evropě.

„V podstatě už od začátků Animefestu jsme doufali, že jednou budeme mít prostor a možnosti uspořádat koncerty japonských kapel. Pro nás osobně je to splnění dávného snu a snad budou mít koncerty úspěch i u diváků. Máme už vyhlédnuté interprety, které bychom rádi pozvali příště,“ doplňuje programový ředitel Jan Horgoš.

Mezi další hosty patří světoznámá japonská módní značka Atelier Pierrot, která od roku 1993 patří mezi přední značky stylu Harajuku fashion. Modely této značky i dalších evropských návrhářů uvidíte na módní přehlídce, která patří k nově vzniklé Fashion Alley - části festivalu, která se věnuje japonské módě. Z Chile dorazí ilustrátorka a manga autorka Karla Diaz, jejíž komiksy vychází v mnoha zemích světa, a na Animefestu představí české vydání své nové knihy. Jako každý rok bude mezi hosty několik mezinárodně uznávaných cosplayerů, kteří hodnotí účastníky cosplay soutěže. Letos přijede mimo jiné mexická cosplayerka Nadyasonika, která díky své kreativitě a kvalitě kostýmů patří mezi přední světové cosplayery, nebo Wynter Phoenix ze Švýcarska s mnoha zkušenostmi a cenami z mezinárodních soutěží.

„Kromě návštěvníků a hostů dorazí každý rok na zahájení Animefestu v cosplayi také japonský velvyslanec. Je to skvělé gesto k propagaci moderní japonské kultury, ve kterém pokračuje i současný velvyslanec Kansuke Nagaoka,“ dodává ředitel festivalu Adam Rambousek.

Jelikož se právě odehrává světová výstava EXPO 2025 Ósaka, spojí se Animefest naživo přímo na prohlídku českého pavilonu. Zároveň bude na venkovní ploše nainstalován Most národů, interaktivní obrazovka, která přenosem v reálném čase umožní komunikaci mezi návštěvníky Animefestu a českého pavilonu v Ósace.

Animefest v roce 2004 začínal jako akce pro podporu moderní japonské kultury, ale postupně se s narůstajícím počtem návštěvníků rozšířil také program festivalu. Nyní si plné tři dny programu užijí nejen fanoušci anime a mangy, ale celkově příznivci komiksů, sci-fi, fantasy, počítačových her, módy, umění nebo cosplaye (kostýmů postav). Loňský ročník navštívilo 37000 účastníků, letos organizátoři očekávají návštěvnost ještě vyšší.

Tématické rozšiřování Animefestu dobře reprezentuje i to, že jsme letos navázali spolupráci s korejským velvyslanectvím. Díky podpoře velvyslanectví se uskuteční nejen koncert Sinnoi, ale i další program zaměřený na čím dál oblíbenější korejskou kosmetiku, hudbu nebo seriály. Takže nesmí chybět ani Hra na oliheň,“ vysvětluje ředitel festivalu Adam Rambousek.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu návštěvníků se rozšířily i prostory festivalu - na brněnském výstavišti obsadí pavilony A1, A2, B, E a také venkovní prostor. V programu je připraveno mnoho přednášek věnovaných asijské kultuře, historii, moderní technice, hrám a podobně, ve workshopech si návštěvníci mohou sami vyzkoušet například skládat origami, bubnovat na japonské bubny, japonské vázání knih, nacvičit choreografii na K-Pop hudbu nebo naučit se základy japonštiny.

Ve Stanu bojovníků si návštěvníci zašermují nebo vyzkouší japonská bojová umění, další akční vyžití nabízí pohybová stage s ukázkami a výukou japonských tradičních i moderních k-pop tanců. Velkou část pavilonu A2 zabírá Artist Alley, místo pro prezentaci českých i zahraničních kreslířů a tvůrců a nová Fashion Alley s módními stánky a programem. Protože se stále více českých vydavatelů pouští na pole mangy a komiksů, vznikla nová Manga stage, která spojuje stánky knižních vydavatelů s přednáškami o tvorbě a překladech mangy nebo odhalení vydavatelských plánů.

Přízemí pavilonu E zabírá hala plná prodejních stánků s oblíbenými suvenýry, první patro je vyhrazeno herně deskových a karetních her - od Go po moderní deskovky a nechybí ani dětské a rodinné hry. Exkluzivně si zde návštěvníci zahrají několik společenských her dříve, než se dostanou do prodeje. V počítačové herně LanCraft čeká velký výběr počítačových i konzolových her a také virtuální realita. Ve stejném patře v Cosplay village je možnost potkat české cosplayery i zahraniční cosplayerské hosty a nově také celodenní cosplay program, kde se každý například naučí vyrobit jednoduché doplňky.

Vrcholem festivalu jsou každoročně cosplay soutěže, ve kterých se ti nejlepší z českých tvůrců utkají o hodnotné ceny a postup na mezinárodní finále. Již podruhé je Animefest součástí největší a nejprestižnější soutěže World Cosplay Summit - dvojice výherců bude reprezentovat Česko na finále v Japonsku. Minulý rok zde první čeští zástupci Tanakht a Maki získali speciální cenu za nejlepší cosplay brnění. Také pošleme české zástupce do celoevropských soutěží Extreme Cosplay Gathering v Paříži a Tournament of Champions ve Vídni. Čeští tvůrci mají ve světě velmi dobré renomé díky mnoha úspěchům. Například na soutěži European Cosplay Gathering získala v roce 2018 trojice Germia, Ketrin a Ali první místo v kategorii skupin a v roce 2024 dvojice Kate a Tery první místo na finále Extreme Cosplay Gathering.

Velmi oblíbená je také taneční soutěž Festdance a pro velký zájem soutěžících letos vznikla druhá taneční soutěž K-Pop Dance Off. Nová soutěž je zaměřená speciálně na choreografie K-Pop hudby a výherci budou reprezentovat Česko na mezinárodní soutěži European K-Pop Dance Fight Fest v Itálii.

Animefest myslí i na gastronomickou část kultury, proto zajistil 70 stánků s občerstvením, ve kterých můžete ochutnat speciality ze všech koutů Asie. „S takovým množstvím stánků a výběrem jídla je Animefest asi největší asijský food festival v Česku. Návštěvníci ochutnají i spoustu specialit, které je běžně těžké sehnat,“ říká koordinátorka občerstvení Daniela Rambousková.

Animefest jako vždy myslí i na rodiny s dětmi a připravil velký dětský koutek se zázemím pro rodiče a hrami pro děti. Pro děti jsou také připraveny aktivity v rámci hry po celém festivalu. Pro děti do 8 let je vstup zdarma, do 12 let se slevou a pro rodiny je připraveno výhodné vstupné.