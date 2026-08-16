Anketa Strom roku za pětadvacet let oslovila téměř milion lidí

Autor: ČTK
  7:00aktualizováno  7:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Téměř milion lidí se za pětadvacetiletou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. Ty putovaly na odborné ošetření a péči o dřeviny. ČTK o tom za pořadatelskou Nadaci Partnerství k výročí ankety informoval David Kopecký.

Za čtvrtstoletí existence projektu zapojily české komunity přímo do finálových kol ankety 282 stromů. Myšlenka vyzdvihovat stromy s příběhem místo pouhého upozorňování na kácení vznikla původně v Brně z iniciativy ekologa Antonína Bučka. Když se jí ujala Nadace Partnerství v rámci programu Strom života, rozrostla se původně lokální iniciativa v celostátní anketu, jejíž formát se později rozšířil i na evropskou úroveň.

Iniciativě předcházelo také obnovení oslav Dne stromů, u jehož zrodu stáli na konci roku 1999 biolog Václav Větvička a výtvarník Martin Patřičný. "Bylo to v posledních dnech prosince 1999, rozebírali jsme výstavu Vašich artefaktů a obrazů Jardy Turka v sále č. 1 ve sklenících Botanické zahrady,“ vzpomínal později Větvička. "Debaty tehdy navazovaly na starší iniciativy spojené se sázením stromů, od Stromů svobody vysazovaných v roce 1968 až po poválečné kampaně Sázej stromky pro potomky," doplnil.

Samotná anketa Strom roku pak propojením příběhů dokázala oslovit širokou veřejnost. "Od samého počátku se organizátoři snažili propojit anketu také s fundraisingem - například prostřednictvím placených podpisových akcí nebo koncertů pro stromy. Už na konci devadesátých let ale bylo zřejmé, že stromy představují srozumitelný a nekonfliktní symbol environmentálního snažení, skrze který lze navázat komunikaci s veřejností a postupně otevírat i složitější ekologická témata," přiblížil impuls, který dal vzniknout myšlence ankety Strom roku strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Úspěch české ankety vedl v roce 2011 k založení mezinárodní soutěže Evropský strom roku, kterou Nadace Partnerství dodnes z Brna koordinuje. Její vyhlášení se koná v Bruselu. Česká republika v evropském klání dosáhla nejvyššího úspěchu v roce 2020, kdy titul získala Chudobínská borovice známá jako Strážkyně zatopené vesnice.

K příležitosti výročí ankety organizátoři letos vyhlásili hlasování o strom čtvrtstoletí. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, představují průřez historií ankety. Na webu ankety může každý zájemce podpořit z jedné e-mailové adresy jednoho favorita. Hlasuje se do 5. října, přičemž od 29. září je v plánu obvyklé superfinále se skrytým počtem hlasů, do kterého postoupí pětice stromů. Vítěze jubilejního ročníku nadace vyhlásí na Den stromů 20. října v brněnské hvězdárně.

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