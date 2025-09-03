A to navzdory tomu, že jihomoravská předsedkyně ANO Alena Schillerová i šéf hnutí Andrej Babiš v červnu po provalení bitcoinové kauzy burcovali, že jejich strana musí z brněnské Nové radnice pryč. Odvolávali se při tom na ústřední postavu aféry a tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který byl klíčovým mužem jihomoravských občanských demokratů a všichni jejich hlavní zdejší představitelé k němu mají blízko.
Schillerová proto spojenectví s „Blažkovou partou“ označovala za „reputační riziko“ pro své ANO.
Jenže jejím spolustraníkům se vládu nad Brnem opouštět nechce. Nezviklala je ani červnová výzva krajského předsednictva, aby situaci „neprodleně“ řešili, a to nejpozději do 9. září, kdy zasednou brněnští zastupitelé. Stanovený termín se blíží, ale nic zásadního se v tomto ohledu neděje.
Členové brněnského ANO se snaží zmíněnou výzvu vymlčet a k jejímu naplnění se nyní nehlásí ani sama Schillerová, která ji vyvolala. „Vidíte sám, že mám na starosti kampaň, musím být mezi lidmi,“ reagovala v pondělí na dotaz redaktora iDNES.cz u volebního stánku na náměstí Svobody, tedy na dohled od sídla magistrátu.
Přitom už v polovině června bylo jasné, že v těchto dnech bude vrcholit kampaň před říjnovými sněmovními volbami. „Prostě jsme se s předsedou brněnské organizace panem Černý domluvili, že řešení oddálíme za volby,“ pronesla nyní Schillerová, která by se na podzim ráda vrátila do čela ministerstva financí, a je tak otázkou, nakolik bude mít čas řešit třenice v regionu.
Výhodnější je mlčet
Stávající brněnskou koalici s ODS nechtějí blíže komentovat ani čelní představitelé jihomoravské sněmovní kandidátky ANO. Někteří sice připouští, že jim vadí, že tato spolupráce hnutí poškozuje, ale s dalšími dotazy odkazují právě na Schillerovou.
„Nechtějí na to upozorňovat. A ani na to, že před třemi roky do koalice s ODS vůbec vstoupili,“ míní brněnský politolog Michal Pink. Jinými slovy se zástupci ANO snaží tuto potenciální slabinu zakrýt, a ne ji případnými nepromyšlenými výroky či kroky ještě zvýrazňovat. Ostatně z „Blažkova“ Brna pochází i premiér Petr Fiala, který je hlavním Babišovým protivníkem ve volbách.
Pokud by Babiš se Schillerovou trvali na vystoupení z brněnské koalice, ale zástupcům ANO by se z pozic na magistrátu nechtělo, jak dávají najevo, muselo by hnutí přistoupit k radikálnímu kroku a brněnskou buňku zrušit a znovu postavit. K tomu už v minulosti došlo kvůli stále nedořešené korupční kauze Stoka, v níž byli namočeni i tehdejší politici ANO v čele s Jiřím Švachulou.
Takové rozhodnutí by navíc mohlo rozštípnout brněnské ANO na větev „rebelů“ a „poslušných“. Krátce před volbami, po nichž se chce ANO vrátit do čela vlády, by takový zásah nebyl marketingově dobrým tahem. Pro Babišovo hnutí je přitom obraz na veřejnosti alfou a omegou.
Navíc kdyby najednou jeho zástupci v Brně otočili a výzvu k opuštění koalice vyslyšeli, jen by tím nahráli konkurenci a kritikům, kteří by tak mohli poukazovat, že jim dosud vládnutí ruku v ruce s ODS nevadilo. A o podobnou „publicitu“ Schillerová a spol. krátce před volbami rozhodně nestojí.
„Řešíme věci pro lidi“
Brno navíc není jediným místem na jižní Moravě, kde se k sobě ANO a ODS mají. Patrik Pařil, jenž je krajskou čtyřkou kandidátky ANO do Sněmovny, poznamenal, že spolupráce v Brně „poškozuje reputaci hnutí“. Sám to však už druhé volební období táhne s „Blažkovými“ občanskými demokraty na radnici v Pohořelicích na Brněnsku, kde je místostarostou.
Ještě pikantnější je situace v Blansku, kde rovněž ANO vládne spolu s ODS a tamní starosta Jiří Crha se stal nástupcem „lotra“ Blažka v čele krajské buňky občanských demokratů. Zatímco Schillerová jej kvůli konexím na svého předchůdce tepala, blanenská místostarostka a poslankyně z ANO Lenka Dražilová tvrdí, že situace v Brně a Blansku jsou odlišné. „Na nižších úrovních se nedělá politika, ale řešíme věci pro lidi,“ prohlašuje.
Tím samým, tedy zlepšováním života občanů města, se přitom zaklínají také v Brně. „Posouváme město dopředu. Jsou tady projekty, které jsme rozpracovali, některé jsme už dokončili,“ vyzdvihoval už v červnu spolupráci s ODS šéf brněnského ANO René Černý.
Schillerová opakuje, že po volbách chce „problém Brno“ řešit, ale teď zkrátka nemá čas. Ujišťuje, že výzvu k odchodu z koalice, která takticky zazněla ve dnech, kdy se bitcoinová kauza nejvíc řešila, nechce nechat vyhnít. Podle politologa Pinka to může souviset s přípravou na komunální volby, které se konají příští rok na podzim. Případní „rebelové“ z ANO by se pak nemuseli dostat na kandidátky hnutí.