S možnými koaličními partnery v Brně panuje shoda na řadě programových věcí, řekl novinářům po dnešním jednání lídr vítězného uskupení KDU-ČSL a STAN Jakub Hruška. Touha dohodnout se je podle něj velká. O koalici jedná s ODS, TOP 09 a nezávislými, uskupením Zelené Brno, Piráty a Fakt Brno TU! a se hnutím Za Lužánky. Konkrétní rozdělení gescí dnes Hruška nekomentoval, jednání budou pokračovat.
Kromě složení brněnské rady se podle Hrušky zástupci stran bavili i o dalších personáliích spojených například s obsazením komisí, výborů či městských firem. "My jsme samozřejmě došli především k tomu, že chceme řešit nejenom křesla, ale hlavně program. Teď jsme si dali nějaký čas na to, abychom si zrevidovali program, a potkáme se v příštím týdnu," řekl.
Domluvenou koalici podle Hrušky zatím nikdo neopouští, dohodu ale podepsanou nemají. "Myslím, že můžu hovořit za všechny, že pro nás podaná ruka a čestné slovo je stejně vážené jako dokument, který se podepíše," poznamenal.
Komunální volby v Brně vyhrála kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých se 13 mandáty. Minulé volby vyhrála. Třetí ANO bude mít 11 zastupitelů a skončí zřejmě v opozici. Čtvrté Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je hnutí Za Lužánky se třemi mandáty.
Volební účast v Brně dosáhla 44,08 procenta, což je více než před čtyřmi lety. Nejnižší volební účast byla dle dat České statistického úřadu v městské části Brno-střed, kam přišlo volit necelých 26 procent voličů. Naopak největší účast zaznamenal brněnský Ořešín, kde k urnám přišlo přes 75 procent voličů. Z jihomoravských okresů byla nejvyšší volební účast v okrese Brno-venkov, kde dosáhla 57,29 procenta.