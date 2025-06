ODS spolu s ANO tvoří v Brně od roku 2022 širokou koalici, jejíž součástí jsou také lidovci, STAN, sociální demokraté a TOP 09.

Blažek na městské úrovni žádnou oficiální funkci nezastává, ale je mimořádně vlivnou figurou zdejší ODS a dlouhodobým blízkým spolupracovníkem primátorky Markéty Vaňkové i jejího náměstka Roberta Kerndla. Zároveň je předsedou jihomoravské buňky občanských demokratů a v minulosti měl velký podíl na tom, že se Petr Fiala stal předsedou strany a tím pádem i premiérem.

Babiš v rozhovoru pro Deník.cz označil právě Blažka s Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou v narážce na bitcoinovou kauzu „organizovanou skupinou tří mafiánů z Moravy“.

Babiš také naznačil, že v souvislosti s kauzou by ANO mělo v Brně ukončit spojenectví s ODS. „Měli bychom odejít z té koalice v Brně, hnutí ANO s takovými lidmi tam nemůže být společně,“ uvedl.

U toho svítit nechci, řekla Schillerová

Místopředsedkyně hnutí Schillerová, která předsedá jihomoravské buňce, oznámila, že plánuje svolat mimořádné jednání krajského předsednictva. To má řešit právě setrvání v brněnské koalici.

„Přestože tam naši lidé odvádí dobrou práci, je pro nás koalice v Brně s ODS dlouhodobě velké reputační riziko. Bytová kauza, takzvaný bílý prášek primátorky Vaňkové nebo aktuální vládní skandál, který brněnskou ODS zasahuje přes Petra Fialu nebo Pavla Blažka, u toho tam opravdu svítit nechci,“ pronesla Schillerová.

Šéf brněnského ANO René Černý, který má v koalici jako náměstek primátorky na starosti investice, v reakci na slova Babiše a Schillerové svolá oblastní předsednictvo hnutí. „Situaci tam probereme,“ uvedl.

Současná koalice drží v zastupitelstvu 42 hlasů z 55, i po odchodu ANO by jí zůstala většina v podobě 29 hlasů.

Pracujeme pro Brňáky, reagují koaliční partneři

Podle šéfa brněnských lidovců a ministra životního prostředí Petra Hladíka nikdo nemůže někoho nutit být součástí vedení města. „Pro lidovce a Starosty (tvořili spolu předvolební koalici – pozn. red.) je zásadní plnit program v rámci vedení města,“ poznamenal.

Brněnský radní Jiří Oliva (SOCDEM) pro iDNES.cz uvedl, že informace o možném odchodu ANO je pro něj příliš čerstvá. Ve středu se prý možná dozví víc na jednání rady města.

„Na magistrátu neřešíme velkou politiku, snažíme se všichni pracovat pro město. Každý včetně opozice musí objektivně uznat, že se Brno obrovským způsobem posouvá vpřed, když vezmeme, kolik se tady staví, investuje. Všichni pracujeme pro Brňáky, nehádáme se a makáme. Snažíme se spolupracovat, než abychom se hádali. Samozřejmě ne vše je dokonalé, ale má to teď docela dobrou dynamiku,“ poznamenal Oliva.

Jako zarážející informaci označil záměr ANO šéf brněnské TOP 09 a radní Tomáš Aberl. „Koalice funguje dobře, díky široké koalici se daří prosazovat spoustu věcí, které byly dřív obtížnější,“ uvedl.

Koalici to prospěje, tvrdí politolog

Politolog Masarykovy univerzity Michal Pink soudí, že ze strany ANO jde především o mediální krok.

„Je to výrazně mediálně zaměřená politická strana, z toho důvodu dělá, co se jí mediálně zúročí. To, do jaké koalice ANO vstoupilo, si mělo uvědomit před třemi lety. Už tehdy jsem se voličů ODS a ANO, ale především těch ANO, ptal: Vám nevadí, že jdete vládnout s tím, proti komu se vymezujete na celostátní úrovni, a kdo je pro vás to nejhorší, co může být? Ale oni takto vůbec neuvažují. V tuto chvíli není možné vystoupením z koalice říct, že to, co se stalo, neexistuje,“ upozornil.

Podle něj jde o signál nejen před podzimními sněmovními volbami, ale i před těmi komunálními, které jsou na programu příští rok. „Tam je otázka, co všechno bude, ten řetězec událostí nemusí brát konce,“ podotkl Pink.

Možnost, že by se brněnské ANO mohlo Babišově přání vzepřít, podle něj záleží na tom, co budou chtít jeho představitelé do budoucna dělat. „Pokud ví, že do dalších voleb už za ANO nepůjdou, můžou říct na shledanou a založit si třeba Klub angažovaných Brňanů. Ale jestli chtějí někdy do budoucna jít do voleb v dresu ANO, musí poslechnout celostátní vedení,“ míní Pink.

Současné brněnské koalici podle něj odchod ANO neuškodí. „Ta koalice měla být už před třemi lety postavena na vládním půdorysu, takže jí to prospěje,“ tvrdí Pink.

Ten už před třemi lety velké politické spojenectví v Brně kritizoval. „Jedná se o defektní prvek demokracie. Lidově řečeno, politici ve velkém městě, které je svým charakterem blízké celostátní úrovni, se chovají jako představitelé zapadlého městečka na periferii, kde většinou vedlejší zájmy všeho druhu jsou důležitější než strategické uvažování,“ řekl tehdy.