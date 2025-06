Předseda ANO Andrej Babiš v úterý uvedl, že by hnutí mělo kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti vedenému Blažkem z koalice v Brně odejít. Souhlasí s tím také jihomoravská krajská předsedkyně Alena Schillerová.

Brněnský právník Blažek skončil ve funkci ministra spravedlnosti kvůli problematickému daru bitcoinů od muže odsouzeného za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle Babiše je ODS zločineckou organizací, která měla být dávno zrušena.

„Stanovisko Andreje Babiše vnímáme jako doporučení. Plně jej chápeme a uvědomujeme si, že koalice s ODS mohou nějakým způsobem poškodit hnutí. Musíme si říct na oblastním, případně krajském předsednictvu, jak by bylo vhodné se zachovat. Musíme zvážit, jak moc poškozuje hnutí ANO naše účast v koalici v Brně a jiných městech,“ uvedl šéf brněnského ANO a náměstek primátorky René Černý.

O setrvání v koalici rozhodnou kolektivní orgány. „Stát se může cokoliv. Je to politika a v politice jsou některé věci překvapivé a rychlé,“ podotkl Černý, který na jednání pozval i Schillerovou. Podle ní je pro hnutí koalice v Brně „dlouhodobě velké reputační riziko“.

Proč to zase spadá na Brno, diví se radní

Široká brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů z celkových 55. ANO má 13 zastupitelů a v radě tři členy, takže ani jeho odchod by koalici nepoložil. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

„V koalici máme dobré vztahy, Brno posouváme dopředu. Jsou tady projekty, které jsme rozpracovali, některé dokončili. Musíme nicméně zvážit všechna pro a proti,“ řekl Černý, jenž je náměstkem pro investice.

Jeho stranický kolega a radní pro územní plánování Petr Bořecký pro odchod z koalice nevidí žádný důvod. „Působíme v ní velmi pozitivně. Konkrétně v mé gesci se podařilo to, co za 22 let ne. Nechápeme spojitost s celostátní kauzou, nevnímám to jako reputační riziko,“ poznamenal. Připomněl také koalice ANO a ODS v jiných městech. „Nevím, proč to zase spadá na Brno,“ dodal.

Na rozhodnutí ANO čekají i koaliční partneři. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) v úterý zmínila, že k odchodu hnutí z brněnské koalice nevidí žádný důvod. Podle ní spojenectví funguje bez problémů a Brno se rozvíjí nejvíce za poslední roky.

„Kolegové z ANO mají na starosti významné gesce - investice, bydlení a územní plánování. Je za nimi velký kus práce. Budeme samozřejmě ale respektovat rozhodnutí hnutí,“ sdělila primátorka.

Podle radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) by změna ve vedení magistrátu „nikomu nehrála do karet“. ANO považuje za silného koaličního partnera. „Koalice funguje dobře a daří se posouvat projekty,“ dodal. Podobně hovořili i zástupci dalších koaličních stran.