Dosud bylo možné koupit si v aplikaci pouze jízdenku na vlak. Nyní aplikace vyhledá spojení včetně autobusů a MHD a nabídne lístek. K dispozici jsou jednorázové i síťové.
Jízdenky jsou vázané vždy na zařízení, v němž jsou zakoupené a mají tradiční formu QR kódu, který přečtou průvodčí ve vlacích, řidiči autobusů i revizoři.
„Pro fungování nákupu jihomoravských jízdenek je potřeba stáhnout si aktualizovanou verzi aplikace. Jízdenky lze platit platební kartou, ČD Kreditem i pomocí Google Pay a Apple Pay,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Snahou Českých drah je nabízet lístky, které umožní cestujícímu zkombinovat na jednom místě jízdenky více dopravců či dopravních systémů.
Ve veřejné dopravě v Česku působí mnoho dopravců a organizátorů dopravy a pro většinu cestujících je obtížné se v systému vyznat. Často přitom mohou vhodnou kombinací jízdenek ušetřit desítky až stovky korun.
V aplikaci Můj vlak lze koupit i krajské jízdenky na všechny druhy dopravy v Plzeňském, Ústeckém, Olomouckém a nyní i v Jihomoravském kraji. Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině si lze přes aplikaci koupit jízdenky na vlak.
„ČD ve spolupráci s dalšími kraji a organizátory dopravy pracují na implementaci dalších jízdenek integrovaných dopravních systémů,“ sdělila Rajnochová.
Jihomoravské jízdenky si lze elektronicky koupit také přes krajskou aplikaci Poseidon a také u validátorů na nádražích a v autobusech, v Brně ve všech vozech MHD pomocí bezkontaktní platební karty.
7. června 2024