Na vlak, autobus i MHD. V aplikaci ČD koupíte všechny jízdenky pro jižní Moravu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:22aktualizováno  13:22
V aplikaci Českých drah (ČD) Můj vlak je od čtvrtka nově možné koupit jízdenky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tedy nejen na vlak, ale i na autobusy či MHD v Brně a dalších městech. Aplikace tak usnadní nákup lístků především těm cestujícím, kteří jezdí nejen po jižní Moravě, ale i v dalších krajích. Nemusejí tak mít v mobilu více aplikací pro nákup jízdenek v jednotlivých regionech.
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
Nový validátor, představený 7. června 2024, umožní nákup elektronického lístku...
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
14 fotografií

Dosud bylo možné koupit si v aplikaci pouze jízdenku na vlak. Nyní aplikace vyhledá spojení včetně autobusů a MHD a nabídne lístek. K dispozici jsou jednorázové i síťové.

Jízdenky jsou vázané vždy na zařízení, v němž jsou zakoupené a mají tradiční formu QR kódu, který přečtou průvodčí ve vlacích, řidiči autobusů i revizoři.

„Pro fungování nákupu jihomoravských jízdenek je potřeba stáhnout si aktualizovanou verzi aplikace. Jízdenky lze platit platební kartou, ČD Kreditem i pomocí Google Pay a Apple Pay,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat na objednávku Jihomoravského kraje na linkách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. (10. dubna 2024)
Nový validátor, představený 7. června 2024, umožní nákup elektronického lístku i označení klasického papírového.
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat na objednávku Jihomoravského kraje na linkách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. (10. dubna 2024)
14 fotografií

Snahou Českých drah je nabízet lístky, které umožní cestujícímu zkombinovat na jednom místě jízdenky více dopravců či dopravních systémů.

Ve veřejné dopravě v Česku působí mnoho dopravců a organizátorů dopravy a pro většinu cestujících je obtížné se v systému vyznat. Často přitom mohou vhodnou kombinací jízdenek ušetřit desítky až stovky korun.

Konec průvodčích na jihomoravské železnici se blíží, lístky už jen v automatu

V aplikaci Můj vlak lze koupit i krajské jízdenky na všechny druhy dopravy v Plzeňském, Ústeckém, Olomouckém a nyní i v Jihomoravském kraji. Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině si lze přes aplikaci koupit jízdenky na vlak.

„ČD ve spolupráci s dalšími kraji a organizátory dopravy pracují na implementaci dalších jízdenek integrovaných dopravních systémů,“ sdělila Rajnochová.

Jihomoravské jízdenky si lze elektronicky koupit také přes krajskou aplikaci Poseidon a také u validátorů na nádražích a v autobusech, v Brně ve všech vozech MHD pomocí bezkontaktní platební karty.

Lístky do vlaků si lidé na jihu Moravy koupí i v automatu (červen 2024)

7. června 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:51

Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

Plotová galerie letňanské základní školy generála Františka Fajtla DFC není jen tak lecjaká výstavní síň. Dřevěný plot před průčelím nejstarší základní školy v Letňanech
v ulici Rychnovskátotiž s...

vydáno 23. října 2025  16:42

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není....

23. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bude Jan Šebek Cholewa

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) bude od 1. prosince Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídá Josefa Valentu, který je v...

23. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

STEM: ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče i část příznivců SPD

Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do...

23. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.