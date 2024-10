Města si chválí aplikace pro varování, k rozšíření mezi lidmi pomohly i povodně

Právě kvůli blížící se velké vodě urychlil před nedávnem zavedení této mobilní aplikace (dříve byla známá jako Mobilní rozhlas) Jihomoravský kraj. Spustil ho o pár dní dříve, než plánoval, a během „povodňového“ víkendu v polovině září nabral téměř tři tisíce nových uživatelů. Mohl s nimi komunikovat prostřednictvím aplikace, hlasových zpráv, e-mailů i SMS.

„Spolu s ostatními komunikačními kanály sehrál důležitou roli v informování obyvatel. Díky němu jsme mohli efektivně informovat o uzavírkách silnic a mostů, objízdných trasách a dalších změnách v dopravě,“ informuje Alena Knotková, mluvčí Jihomoravského kraje.

Aplikace tehdy odkazovala obyvatele při jejich snaze získat informace na Správu a údržbu silnic, dopravce Kordis nebo Jihomoravské dobrovolnické centrum. „Navíc jsme sdíleli výsledky povodňových komisí, čímž jsme se snažili zvýšit informovanost obyvatel a přispět k jejich bezpečnosti, ať už uklidněním, nebo zvýšením pozornosti tam, kde to bylo třeba,“ bilancuje Knotková.

58 procent samospráv v regionu používá chytrou komunikaci s občany.

Provozovatelé systému Munipolis vyzdvihují fungování třeba u městské části Brno-jih, Vyškova, Blanska nebo Znojma, kde už mají delší praxi. Druhé největší město kraje takto lidem dávkuje pravidelné newslettery, časté ankety, participativní rozpočty i kvantum kultury. I tady ho považují za velice užitečný.

„Každý může odebírat, co potřebuje a co ho zajímá. Velice oblíbená je možnost oznamování blokového čištění, kde si občané mohou navolit až tři ulice, o nichž jim je zasíláno upozornění. Hojně jej využíváme i při náhlých odstávkách vody nebo elektřiny, kdy cíleně na postiženou ulici rozešleme ihned SMS zprávy. Krizové zprávy jako u povodní posíláme všem,“ líčí za město Lenka Pikartová.

Kdo se dokonce svými připomínkami zasloužil o vylepšení systému Munipolis, je Kuřim na Brněnsku. Konkrétně podkategorie s podněty, kterou město považuje za nejdůležitější. „Chtěli jsme, aby to bylo pro občany co nejjednodušší, prakticky na jeden klik. Typicky jde o problémy se zelení, výmoly, vyvrácené značky, poničené dětské hřiště, nesvítící světlo. Do 24 hodin dostane člověk odpověď a pak s podnětem dál pracujeme. Dostáváme jich desítky týdně,“ pochvaluje si místostarosta Jan Vlček (nez.).

Se systémem Munipolis začali v Kuřimi zhruba před rokem, vylepšená verze funguje od jara, jedenáctitisícové město má dnes asi tisíc uživatelů. Používá ho na ankety i participaci.

Vyškov zase jeho prostřednictvím vytváří newslettery a každotýdenní přehled kulturních akcí. A taky pracuje s podněty, kde jsou zapojeny všechny důležité složky, jako je městská policie nebo technické služby. Radnic v systému navíc pořád přibývá, nováčky v chytré komunikaci jsou Moravský Krumlov, zmíněné Brno-jih nebo Šitbořice.

Mimo signál postaru s tlampačem

Vedle systému Munipolis mohou Jihomoravané využívat také aplikace Záchranka nebo Krizport. Byť tato online komunikace působí bezchybně multifunkčně, má jedno zásadní minus – je závislá na elektřině. Během povodní bylo v zemi mnoho míst, kde ji hodně dlouho neměli, stejně jako mobilní signál a informace. „Jsme jen doplněk, který nemůže zcela nahradit běžné systémy varování,“ vysvětluje zakladatel systému Ondřej Švrček.

„V krizi je třeba využívat maximum dostupných kanálů, aby byla šance na doručení důležitých informací co nejvyšší. Na druhou stranu – systémy Munipolis jako takové je možné obsluhovat i vzdáleně a administrátor v podstatě okamžitě pozná, že zprávy se k příjemcům kvůli výpadkům signálu nedostávají, a ví tedy, že se musí spolehnout třeba na lokální kontakt. To osobně považuji za velkou výhodu, která dokáže k větší přehlednosti situace účinně pomoci,“ myslí si.

Samosprávy se proto v takových chvílích pro koordinaci záchranných prací musí spolehnout na tradiční prostředky. „Rozhlas je s baterkami, takže v případě výpadku sítě by měl vydržet i bez elektrické energie. Dále máme sirény a městská policie disponuje autem s tlampačem,“ přibližuje kuřimský místostarosta Vlček praxi, která platí i na dalších místech.