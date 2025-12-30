Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

„V letních měsících nám kvůli nepříznivému počasí poklesly počty návštěvníků zhruba o 10 tisíc oproti předchozímu roku, což činilo přibližně čtyři procenta. Ovšem v rámci celého roku 2025 jsme dosáhli velmi vysoké a stabilní návštěvnosti. Rekordních čísel jsme dosáhli v lednu, dubnu, červnu, říjnu a prosinci,“ řekl ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Loni návštěvnost dosáhla 862 tisíc lidí.
Do akvaparku přijížděli hosté napříč celou republikou. „Nadále rostou počty návštěvníků z Rakouska a Slovenska, a to na předcovidovou úroveň, zároveň přibývá hostů z Polska,“ dodává marketingový manažer akvaparku Radek Klimeš.
Návštěvníci v areálu vyhledávají primárně adrenalinovou zábavu, výrazně však stoupá poptávka po relaxačních službách. Vysoký zájem byl o wellness, masáže či například v létě o službu odpočinkových postelí pod širým nebem.
Hitem roku byla služba takzvaných Denních lázní určená pro limitovaný počet návštěvníků, nabízí vlastní vířivku a lehátko.
Hosté hojně využívají i služeb všech gastroprovozů. „V horkých letních dnech jsme schopni vydat například 600 litrů alko i nealko piva, 1 500 nealkoholických nápojů, přes tisíc kopečků zmrzliny, 300 litrů ledové tříště a nasytit návštěvníky 600 pizzami, 300 porcemi gyrosu, 200 hot dogy, 150 hamburgery a 500 palačinkami. V restauraci navíc zvládneme během jediného dne vydat více než 400 kilogramů potravin,“ přibližuje Klimeš.
V plánu jsou dvě unikátní atrakce
Letos se akvapark soustředil na dokončení renovací stávajícího areálu. Vylepšení pocítili především návštěvníci wellness, které se dočkalo úprav po stránce designu i technologického zázemí. Před dokončením je výmalba vstupní haly. Ve venkovním areálu roste třicet nových stromů.
Vedení akvaparku připravuje dvě nové celoroční atrakce, které mají být unikátní nejen v rámci Evropy. „Plánujeme high-tech rodinný tobogán s raftem pro více lidí a závodní tobogán se dvěma trasami s dojezdem vedle sebe. Obě atrakce spojí nadčasový design i jedinečný zážitek z jízdy,“ odhaluje Svoboda s tím, že první návštěvníci se svezou na podzim 2027.
Příští rok se bude v akvaparku dokončovat natáčení filmu Rozlučka se svobodou, štáb bude v areálu od léta. Návštěvníci jsou vítaní do komparzu. Chystá se také bohatý letní program.
19. června 2025