Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

„Podle prvotních zjištění se jedná o úryvek arabského přísloví nebo básně. Je to ale velmi čerstvá záležitost, dál se jí budeme věnovat,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Redakce iDNES.cz zadala arabský nápis do překladače. Na základě výsledku zjistila, že text obsahuje slova jako nenávist, krev, nářek. „Avšak zítřek je blízko pro toho, kdo na něj čeká,“ cituje překladač větu na posledním řádku.
Nápis se objevil na zdi spodní části úřadu, kde radnice navazuje na kostel svatého Michala archanděla. „Byl na takovém trochu zastrčeném místě. Kolegové, kteří tudy chodí ráno do práce, si nápisu nevšimli,“ zmínil tajemník radnice Brna-střed Petr Štika.
Nápis na zdi vydržel asi do jedné hodiny odpoledne. „Jakmile ho policisté zadokumentovali, kolega zeď umyl. Odstranil jej snadno, protože byl napsaný pouze křídou,“ doplnil Štika.
Kdo nápis na radniční zeď umístil, není v tuto chvíli jasné. „Dozvěděli jsme se o něm po naší linii,“ poznamenal Malášek. Vyloučil tím zároveň, že by se jím začali zabývat na základě oznámení od veřejnosti.