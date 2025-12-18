V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Podle archeologů se takové domy v běžné měšťanské zástavbě Brna vrcholného středověku téměř nevyskytují. „A pokud ano, nacházeli jsme zatím jen malé útržky zdiva poničeného mladšími zásahy,“ vyzdvihl význam nálezu archeolog Muzea města Brna Aleš Navrátil.
Co ale teď s tím? Místo nálezu je totiž zároveň místem, kde budou pod zemí umístěné veškeré technologie budoucího koncertního sálu známého rovněž jako Janáčkovo kulturní centrum. Jáma musí být podle architekta stavby Petra Hrůši navíc ještě o sedm metrů hlubší, než kam se v tuto chvíli prokopali archeologové. Zachované zdivo by tedy stejně na svém místě nezůstalo.
„Důležité je, že je shoda s vedením města na tom, že se to nebude likvidovat, ale je snaha nález maximálně zachovat,“ uvedl ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.
Přesun technologií jinam je spíš nereálný, navíc by to podle Hrůši celou stavbu minimálně o další čtyři roky zdrželo. „Shoda s památkáři i archeology je na tom, že torzo domu vyzvedneme a přesuneme do atria budoucího koncertního sálu,“ přiblížil Hrůša.
Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka je snaha jít takovou cestou, která stavbu co nejméně zdrží a zkomplikuje. „Byly už zahájeny práce na provedení 3D skenu nalezeného domu, který může následně sloužit nejen jako jedna z dokumentačních forem, ale i jako podklad pro projekční práce,“ doplnil.
Umístění do atria musí posoudit statik
Než totiž dělníci nový sál postaví, bude nutné tuny zdiva někam uskladnit do depozitáře a odtud pak opět dovézt do centra Brna. Jinými slovy bude nutné jej rozebrat a znovu složit, u čehož 3D sken pomůže jako mapa.
Podle Hrůši rozhodnutí o umístění zdiva do exteriéru budoucího atria koncertního sálu znamená, že musí zpevnit základy, tedy podzemní garáže, které se pod sálem nacházejí. „Je nutné, aby statik řekl, co bude potřeba udělat,“ řekl architekt, který je připraven projekt upravit. Tento plán ještě musí posvětit vedení Brna, to se však ještě nestalo.
Podle Hrůši přesuny zdiva zdrží stavbu zhruba o dva až tři měsíce a prodraží o pár milionů, což však bude v celkovém rozpočtu bezmála 2,8 miliardy korun zanedbatelná částka. Celé Janáčkovo kulturní centrum má být hotové v roce 2028.