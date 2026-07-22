Archeologové na Pohansku odkryli dosud neprozkoumané hroby, ostatky čeká analýza

Autor: ČTK
  20:08aktualizováno  20:08
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| foto: ČTK

Tři až čtyři dosud neprozkoumané hroby odkryli na Pohansku v Břeclavi archeologové z Masarykovy univerzity v Brně. Letošní práce navazuje na loňský revizní průzkum velkomoravského kostela, který prověřoval zjištění odborníků ze 60. let minulého století. ČTK to řekl vedoucí průzkumu Petr Dresler z Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity. Hradiště na Pohansku patřilo k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy.

"Kostel a jeho okolí prozkoumali naši předchůdci v 60. letech minulého století. Odkrýváme prostor, který po skončení průzkumu zasypali. Díky využití moderních metod, které tehdy neměli k dispozici, revidujeme některá jejich zjištění a mimo jiné jsme také našli tři až čtyři hroby, které naši předchůdci přehlédli," uvedl Dresler.

V hrobech kromě kostí odborníci žádné předměty nenašli, zajímavé ale je umístění hrobů. Dva z nich se nacházely v takzvaném nartexu, tedy prostoru před kostelní lodí a jeden až dva hroby byly překryty samotným kostelem. "U ostatků z těchto hrobů čekáme na dataci, zda budou z devátého století nebo jiného období. V minulosti jsme našli hroby mnohem starší, než jsme čekali, pod přístavkem kostela," doplnil Dresler.

V revizním průzkumu kostela odborníci revidovali tvar stavby. Jejich předchůdci si v 60. letech zřejmě některé části budovy zakreslené v plánech domýšleli, protože neměli k dispozici současné moderní metody mapování základů.

Univerzitní vědci místo prohledávají od roku 1958. Velkou pozornost si vysloužilo už krátce po začátku prací, kdy zde byl objeven velkomoravský kostel a řada hrobů s bohatými nálezy šperků, drahých kovů, mečů či ostruh. Odborníci zde postupně odkryli i velmožský dvorec a například v roce 2007 zde objevili druhý kostel a kolem něj hroby s předměty, které jsou dokladem existence křesťanské víry.

Zajímavostí je hrob muže pohřbeného v rotundě, která patří k nejstarším křesťanským svatyním na území České republiky.

Pohansko patřilo společně s hradištěm Valy v Mikulčicích u Hodonína, Starým Městem u Uherského Hradiště a hradištěm svatého Hyppolita ve Znojmě k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy.

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