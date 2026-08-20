Archeologové našli na Malé Americe v Brně středověkou haťovou cestu

Autor: ČTK
  12:08aktualizováno  12:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové ze společnosti Archaia Brno na místě budoucího bytového domu v lokalitě nazývané Malá Amerika největší překvapení. Byla jím takzvaná haťová cesta ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza, řekla ČTK vedoucí výzkumu Lenka Sedláčková, která o nálezu informovala také na webu Archaia Brno. Výzkum na místě už skončil.

"Je to cesta vytvořená na podmáčeném terénu pomocí poražených stromů a větví. Umožňovala pohyb po podmáčeném terénu suchou nohou. Celou konstrukci kmenů a větví zpevňovaly příčně uložené trámy uchycené pomocí kůlů zaražených hluboko do země," popsala Sedláčková.

Nález tak ukazuje, jak krajina před staletími mohla vypadat. Vodní tok byl bočním korytem řeky Svratky, které lidé obnovovali hlavně při povodních. Jeho umístění je důvodem, proč archeologové nenašli u Malé Ameriky žádné středověké osídlení. Pravděpodobně na konci 15. století bylo koryto zasypáno a s ním byla pod vrstvami povodňových náplav pohřbena i haťová cesta.

"Analýza použitých dřevin spolu s rozborem pylového spektra se stane základem pro detailní rekonstrukci tehdejší krajiny. Odkryli jsme však i důležitý bod dobové komunikační sítě. Nešlo sice o hlavní tepnu, ale díky šířce téměř tři metry tudy dříve mohly klidně projet i vozy. A že tudy procházeli koně, dokládá i nález koňského udidla," doplnila Sedláčková.

Kromě středověké cesty odhalili archeologové na místě také novější pozůstatky historické silniční váhy. Nejprve odkryli čtyři mohutné pískovcové bloky a jazykovitý sokl uprostřed mezi nimi.

"Už při odkrývání jsme naráželi na neobvyklé kovové, železné a litinové díly. Brzy jsme v nich poznali součásti vážního zařízení – vahadlo, táhlo, závaží, kotvicí patky a řadu dalších prvků. Bohužel většinu kovových nálezů krátce po odkrytí odcizili sběrači kovů, a tak nám zůstalo jen několik pracovních fotografií," dodala Sedláčková.

Váha zřejmě fungovala ještě ve druhé polovině minulého století.

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