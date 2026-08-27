Archeologové objevili na stavbě obchvatu Břeclavi keltskou studnu

Keltskou studnu, pravděpodobně ze třetího či druhého století před naším letopočtem, objevili archeologové na stavbě silničního obchvatu Břeclavi. Podle nich jde o výjimečně cenný nález keltského osídlení Čech a Moravy. Přesnější dataci by mohl přinést další průzkum, uvedl v tiskové zprávě vedoucí záchranného archeologického výzkumu Matěj Forst ze sdružení společností Samson Praha a Archaia.
Archeologové se na stavbě obchvatu pohybují od loňského léta. Jde o oblast, která byla osídlovaná již od doby kamenné. Keltové se na našem území vyskytovali zhruba od šestého do prvního století před naším letopočtem.
Nalezená studna byla dva metry hluboká a ve spodní části se zachovala výdřeva. Dochovala se díky tomu, že hladina podzemní vody je vysoká, a ke dřevu tak neměl přístup vzduch, tudíž se nerozkládalo. Odborníci nyní pracují na odkrytí a dokumentaci studny. Podle keramického materiálu v zásypu ji lze předběžně zařadit do vrcholného laténského období. "Nelze však vyloučit, že je ještě starší. Přesnější datování může přinést další průzkum pod kamenným zásypem, který se nachází uvnitř zachované dřevěné výdřevy," uvedl Forst.
Už loni archeologové odkryli část římské osady ze druhého století, evidovali i nálezy z přelomu letopočtu i z již zmíněné laténské doby. "Našli jsme hodně importované keramiky z římských provincií z přelomu letopočtu. Podobných nálezů u nás mnoho není," řekl Forst. Římskou vesnici našli v části nedaleko dálnice D2 poblíž železniční trati. "Na tomto území se dříve uskutečnily jak záchranné výzkumy, tak nedestruktivní sběry a geofyzikální průzkum a je tu potvrzené jak osídlení z římské doby, tak z doby laténské. I z laténského osídlení máme pár nálezů, jde ale o samostatné nálezy v ornici," doplnil Forst. Odborníkům se podařilo datovat laténskou sponu z ženského opasku. Očekávají nálezy i z raného středověku, z velkomoravského období a mladší.
Obchvat Břeclavi, na jehož přípravě pracuje Ředitelství silnic a dálnic, odvede silnici I/55 mimo Břeclav okolo místní částí Poštorná. Na východě bude obchvat začínat u křižovatky této silnice s dálnicí D2, povede jižně k Bratislavské ulici a poté se stočí k západu. Na silnici I/55 se napojí v Poštorné a bude pokračovat severozápadním směrem, kde se za Poštornou napojí na silnici I/40 na Mikulov. Jeho délka je 11 kilometrů, soutěžní cena je 3,2 miliardy korun. Aktuálně je proti povolení ke stavbě podáno pět odvolání.