Archeologové v bývalém klášteře voršilek v Brně našli zazděnou černou kuchyni

Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni odhalili archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera voršilek v centru Brna. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. ČTK to řekl vedoucí průzkumu Ondřej Navrátil, Archaia Brno o nálezu informovala na svém webu.
"Kuchyně se nachází v chodbě, která v minulosti sloužila jako hlavní vstup do klauzury kláštera. Zde jsme ve zdi narazili na zprvu nevýraznou zazdívku kryjící něco jako průchod či niku. Po vybourání zazdívky se na nás vyvalilo mračno černých sazí a popela," uvedl Navrátil.
Odborníci se nejprve domnívali, že jde o přikládací a vymetací otvor kamen, když ale odstranili vrstvu suti a popela, zjistili, že jde o poměrně celistvě zachovalý prostor někdejší černé kuchyně.
Výklenek o rozměrech 120 krát 140 centimetrů je přístupný otvorem vysokým asi 150 centimetrů. "Hned vpravo za vstupem je patrná cihlami vyložená podesta, která v minulosti sloužila pro vaření na otevřeném ohni nebo jako odkládací plocha. V západní stěně lze nalézt onen dnes již zazděný výklenek, jenž původně ústil do pece, která byla umístěna v sousední místnosti. Prostor pokračuje nahoře rozměrným sopouchem komína směřujícím až do krovu," uvedl Navrátil.
Archeologové našli stopy intenzivního využívání kuchyně, zatím však nezjistili dobu jejího vzniku. Předpokládají ale, že zazděna byla na přelomu 18. a 19. století, kdy se modernizovaly kuchyňské provozy kláštera.
Bývalý klášter voršilek na nároží ulic Orlí a Josefská byl postaven v 17. století a patří brněnskému biskupství. V současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou. Kromě nájemních a obchodních prostor, které jsou v budově nyní, má vzniknout i 50 ubytovacích jednotek.
První etapa, která by měla trvat necelé dva roky, zahrnuje rekonstrukci historické budovy kláštera, navazovat bude revitalizace klášterní zahrady a práce skončí výstavbou polyfunkčního domu v zanedbané proluce v Novobranské ulici, která je prázdná již více než 80 let.