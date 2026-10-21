Asi 150 lidí v Brně dnes protestovalo proti účasti ODS v nové koalici

Zhruba 150 protestujících dnes v Brně demonstrovalo proti tomu, aby součástí nové koalice na brněnském magistrátu byla ODS. Kritizují dosavadní působení strany ve vedení města. Někteří si přinesli transparenty. Vystoupení řečníků doprovázelo skandování hesel jako "Vedení Brna bez ODS". Za protestem stojí občanská iniciativa Brno bez korupce, spustila i petici. Na demonstraci přišel i pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL). Ačkoli chtěl přede všemi promluvit, slovo od organizátorů nedostal. Po skončení však s některými v hloučku debatoval.
Na koalici v Brně se domluvili vítězní lidovci a STAN s ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v pátek.
Volební lídryně ODS, TOP 09 a nezávislých Kamila Zlatušková ČTK odpoledne napsala, že respektuje právo každého vyjádřit nesouhlas. "Ale myslím si, že bychom se měli hodnotit především podle konkrétní práce a výsledků," uvedla. Zmínila, že bude ráda, když dostanou příležitost ukázat i kritikům, že změnu myslí vážně.
Podle mluvčí krajských policistů Petry Hrůzové bylo na akci okolo 150 lidí, nahlášená byla účast až dvou stovek protestujících. Mezi demonstrujícími byli převážně mladí lidé.
Jeden z řečníků označil ODS za uskupení, "které je v Brně namočené snad do každého politického skandálu". Shromáždění lidé připomněli, že novou koalici lze složit i bez ODS. Kritika organizátorů směrem k ODS mířila třeba k nakládání s městskými byty, záměru stavět lanovku, stavbě multifunkční haly nebo k přístupu města k řešení bezdomovectví.
Na demonstraci dorazil i kandidát na primátora Jakub Hruška. Vyslechl si projevy řečníků. Uvedl, že sám chtěl vystoupit, organizátoři mu to však neumožnili. Po skončení akce jej však demonstrující obstoupili a diskutovali s ním. Hruška jim například vysvětloval, že mnoho věcí, které kritizují, si nová koalice v programu vytyčila k řešení. Jde podle něj například o novou strategii bydlení nebo řešení problematiky bezdomovectví.
Doplnil, že v jedenáctičlenné radě bude fakticky pouze jeden člověk z ODS. "Nominanti jsou tři, Kamila Zlatušková je nezávislá, Tomáš Aberl za TOP 09 a pak je jediný člověk z ODS," poznamenal Hruška. Doplnil také, že jej mrzí, že na adresu jeho kolegů, kteří chtějí pracovat pro Brno, zazněla spousta nepravd. Protestující vyzval k tomu, aby si v pátek udělali čas, přečetli si zveřejněné programové prohlášení a kontaktovali ho se svými připomínkami k němu.