Atentát na brněnského důstojníka SS Augusta Gölzera, který se odehrál v posledním roce války, je tématem prvního románu soudce a dramatika Pavla Molka. Akce provedená mladými odbojáři zůstává dosud ve stínu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydricha. Molek v knize Atentát aneb Anatomie odplaty kombinuje pohledy dvou žen a tří mužů české i německé národnosti. Výsledkem je "kubistický román", který autor představil na festivalu Knihy v Brně.
Molek vycházel ze zjištění historiků a zdůraznil, že příběh není černobílý. "Všech pět postav si o sobě myslí, že jednají správně. Jak jsem se do nich na střídačku vžíval, zjistil jsem, že nechci nikoho z nich hodnotit," řekl dnes Molek.
Vladimír Blažka s Aloisem Bauerem zaútočili na Gölzera 7. února 1945 večer v Nerudově ulici. Zasáhli jej ranou z pistole. Gölzer zemřel po několika hodinách v nemocnici. V dobovém tisku nebyla o atentátu zmínka, protože gestapo uvalilo na případ embargo.
Nacisté vynaložili na vypátrání atentátníků značné úsilí. Zatkli je v březnu, popravu vykonal v dubnu osobně kriminální rada brněnského gestapa Otto Koslowski, jenž při výsleších zjistil, že obětí atentátu měl být nejspíš právě on, a nikoliv Gölzer. Kniha podle redaktora Miloše Voráče ukazuje různé podoby odplaty - Němců na Češích, Čechů na Němcích, ale také Čechů na Češích po skončení války.
Případ je dodnes obestřený řadou otazníků. "Na každý pád zůstává August Gölzer po zastupujícím říšském protektorovi SS-Obergruppenführerovi Reinhardu Heydrichovi druhým nejvyšším představitelem SS, na něhož byl v období protektorátu vykonán úspěšný atentát," uvádí internetová Encyklopedie dějin Brna.
Šestačtyřicetiletý Molek působí od roku 2016 jako soudce Nejvyššího správního soudu. Vydal řadu knih o lidských právech a volebním právu, zároveň je autorem deseti rozhlasových her či seriálů a tří divadelních her. Často sahá k námětům z moderních českých i světových dějin. Momentálně pracuje na textu věnovaném průkopníkům československého animovaného filmu.