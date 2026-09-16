Atletický oddíl TJ Znojmo zmodernizuje stadion v Horním parku za 19 mil. Kč

Atletický oddíl TJ Znojmo zmodernizuje s finanční podporou města atletický stadion v Horním parku. Práce za přibližně 19 milionů korun začaly tento týden. Upravené bude nejen sportoviště, ale i jeho zázemí, informovala v tiskové zprávě mluvčí města Petra Šuláková.
Hlavní částí obnovy bude nový tartanový ovál. Dosavadní povrch je po mnoha letech intenzivní zátěže ve špatném stavu. Denně ho využívají nejen sportovní oddíly, ale také znojemské školy a veřejnost. "Oddílu se podařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury 13,5 milionu korun, město přispěje šesti miliony," řekla Šuláková.
Součástí projektu jsou také stavební úpravy hlediště a prostoru za fotbalovými brankami. Počítá se také s novým atletickým vybavením, například ochrannou klecí pro hod diskem. Souběžně s přestavbou stadionu město nechá opravit podlahy v přízemí kabin.
Práce na běžeckých drahách začnou v říjnu. "Chceme rekonstrukci zorganizovat tak, abychom provoz stadionu omezovali jen v době, kdy to bude skutečně nezbytné, a pouze v té části, kde se bude pracovat," uvedl správce sportoviště a nezařazený zastupitel Jan Šťastník.