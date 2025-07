Tak dlouho sledovala videa, kde někdo šeptá, ťuká nebo šustí, až se rozhodla přiložit ruku k dílu. Za zkratkou ASMR se skrývá autonomní senzorická meridiánová reakce, v současnosti nejčastěji spojována s fenoménem videí, kde lidé vytvářejí nejrůznější relaxační zvuky a mluví šeptem do mikrofonu.

„Většinu těchto videí dělají amatéři a ten obsah je lehce konzumní. Spousta v nich hraje různé role. Předstírají třeba, že jsou kadeřnice, která vás češe. Po letech sledování těchto videí jsem se rozhodla, že chci, aby to, co poslouchám, mělo i příběh. Tak jsem vymyslela audioknihu, která má stejné relaxační účinky, ale šepot se tam stává součástí děje,“ popisuje Kandová, jak vznikl nápad vytvořit první ASMR audioknihu.

Šeptání, které se střídá s polohlasem, je hlavním nástrojem, který má při poslechu knihy uklidňovat. ASMR obsah může být považován za formu terapie, jelikož má pozitivní účinky na tělo a mysl.

„Určitě bych nedoporučovala knihu poslouchat třeba v autě, raději někde v klidu doma v křesle. Jsou ale i lidé, kteří tvrdí, že to na ně vůbec nepůsobí. Na mě to ale funguje a mám teorii, že to vychází ze zvyku, kdy vám jako dítěti rodiče četli pohádky. Zvyknete si usínat u mluveného slova, které vás uklidňuje, a potom ho vyhledáváte i v dospělosti,“ zdůvodňuje si Kandová uspávací účinky ASMR.

Dvě ženy pohromadě? Jasná volba

V audioknize je devět autorských povídek, které namluvili čeští herci, jako je Marek Adamczyk, Berenika Kohoutová nebo Anna Kameníková. Jednou z nich je sci-fi povídka, namluvená Zdeňkem Piškulou, podle níž je pojmenovaný celý projekt.

Piškula v ní vystupuje ve dvojí roli, kdy mluví polohlasem za svoji postavu a šeptem za roli Našeptávače, kterého slyší ve své hlavě. Herce vybírala Kandová intuitivně.

„O kom jsem ale měla jasno hned od začátku, byla Karolína Vyhlídal Hýsková, která má vlastní ASMR kanál, kam tato videa natáčí. Na některých spolupracovala i s Veronikou Čermák Mackovou, takže dát je dohromady byla jasná volba. Napsala jsem přímo pro ně dialogickou povídku a bylo super, že jsem měla jistotu, že vědí, co se po nich bude chtít,“ vysvětluje Kandová postup při výběru hlasů.

Karolína Vyhlídal Hýsková (vlevo) a Veronika Čermák Macková při čtení audioknihy Našeptávači.

Žánrově různorodé povídky, některé temnější, jiné vtipné nebo tragikomické, psala autorka od loňského léta. Nahrávat se začalo v zimě.

„Vše šlo podle plánu, až tedy na drobný zádrhel. Jeden známý a oblíbený český herec mi přislíbil účast, ale půl hodiny před nahráváním ji zrušil. Trvalo mi tři měsíce ho nahradit,“ popisuje autorka svou zkušenost, která dokazuje, že ne vždy jde vše podle plánu.

Každá povídka má lehce odlišné, osobité tempo, kterým herci text předčítali. „Přidává to na rozmanitosti, někteří to ze sebe vystřelili rychle, jiní zase dávali větší důraz na pauzy,“ vzpomíná na nahrávání ve studiu Kandová.

Jako Hra s Douglasem

Příběhy Kandovou bavily odjakživa. Během práce v televizi vznikl nápad na pořad, ve kterém by se organizovaly zážitkové příběhy jako překvapení. Pro televizi to ale bylo příliš nákladné, a tak se svou kamarádkou založila agenturu, ve které nápad přetavily v realitu.

„Naše práce vypadala jako ve filmu Hra s Michaelem Douglasem. Lidé si mohli objednat překvapení, kde v reálném čase byli všude schovaní lidé z naší produkce, herci, a my jsme měli za úkol třeba někoho unést. Bylo to dost náročné a šílené. Bohužel takového klienta, který tuto drahou zábavu koupí někomu ke kulatinám, nemáte každý měsíc. Natáčely jsme proto i třeba reklamní videa,“ popisuje svou předchozí práci Kandová.

Do audio projektů se zamilovala už během svého studia na JAMU. Vytvořila například tragikomickou rozhlasovou hru Brno pod Brnem pro Český rozhlas. Ke zvukovým projektům se na volné noze vrátila po rozpadu agentury.

„Audio tvorba je skvělá v tom, že oproti té televizní nestojí tolik na penězích. Nejedná se tam o závratné částky, a když si vymyslíte historické nebo sci-fi téma, tak ho prostě jen povykládáte, anebo si pohrajete se zvukem a máte hotovo. Nemusíte řešit třeba nákladné dobové kostýmy. Ve zvuku se můžou odehrávat úplně šílené věci, takže to vnímám jako jedno z nejsvobodnějších médií, co se týče kreativity,“ odůvodňuje Kandová svou volbu, vydat se cestou nízkonákladovější zvukové tvorby.

Ani od audioknihy však neočekává, že bude výrazně výdělečná. „Kdybych chtěla dělat byznys, tak si vymyslím něco jiného,“ směje se autorka. V budoucnu Kandová plánuje Našeptávačům vymyslet volné pokračování, tentokrát ve spolupráci s českými spisovateli. „Ráda bych, aby z toho vznikla malá audio knihovna, ke které se lidé můžou opakovaně vracet stejně, jako se já vracím k ASMR videím na YouTube. Plánuji ale i třeba projekt z herního světa,“ láká posluchače autorka na své budoucí směřování.