Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Marek Osouch
  11:12aktualizováno  12:24
Už za měsíc v Brně startují vánoční trhy, na magistrátu ale teď politici řeší hospodaření u těch z předchozích let, které jihomoravské metropoli dokonce vynesly titul Evropské hlavní město Vánoc. Externí audit, jehož zpracování letos na jaře na návrh primátorky Markéty Vaňkové (ODS) odsouhlasili městští zastupitelé, totiž na rozdíl od interní kontroly úředníků z magistrátu zjistil nesrovnalosti ve výkazech u trhů pod taktovkou Turistického informačního centra (TIC).
Rozsvícený vánoční strom na brněnském náměstí Svobody (2024)

Rozsvícený vánoční strom na brněnském náměstí Svobody (2024) | foto: Bára Dudová

Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
37 fotografií

Dokument, který má iDNES.cz k dispozici, tak nerozptýlil pochybnosti, které se nad městskou organizací začaly od loňského podzimu vznášet. Debata se vyhrotila letos na jaře, kdy politici opozičního hnutí SPD podali kvůli trhům trestní oznámení.

To se podle zastupitele Leoše Prokeše z SPD nicméně dosud nikam neposunulo. Stále čeká, kdy si jej policie předvolá k podání vysvětlení, proč se v jeho očích chová organizátor akce nehospodárně a předložil k tomu i důkazy.

Nedávno doručené závěry auditu jej však utvrdily v tom, že „šlápl na kuří oko“, protože i městem najatý kontrolor Karel Hrbek, který pro Brno dokument za 200 tisíc korun zpracoval, v závěrech říká, že v hospodaření jsou zjevné nedostatky.

Brno příliš utrácelo za vánoční trhy, míní politici. Chystají trestní oznámení

Podle zadání se zaměřil primárně na výši nákladů na pracovníky TIC, kteří mají organizaci trhů na náměstí Svobody či Dominikánském náměstí na starosti. Na jednu stranu si dal výkazy práce s uvedenou výší hodin a vyplacenou mzdou a odvody, na druhou si sám sepisoval hodiny, jak mu je u jednotlivých činností odhadli sami zaměstnanci, kteří tuto práci vykonávají.

„Porovnáme-li hodnoty vykázané jako skutečnost roku 2023 s vypočtenými hodnotami, došlo k překročení osobních nákladů o 40 procent,“ stojí ve zprávě.

TIC tedy vydalo přes 1,5 milionu na mzdách a odvodech navíc, aniž by podle auditora práci v této hodnotě někdo vůbec odvedl. Podle něj nemůže jít v takovém případě ani o chybu, pro ni je toleranční pásmo do deseti procent.

Nic šokujícího, tvrdí politička

Za minulý rok už se vykázané hodiny práce víc blížily odborným odhadům samotných zaměstnanců. Rozdíl byl už „jen“ 18 procent. Auditor se ale zaráží i nad tím, jak najednou meziročně výrazně poklesly personální výdaje, přičemž se rozsah trhů v ulicích nijak zásadně nezměnil. Zatímco v roce 2023 šlo o téměř čtyři miliony korun, loni už „jen“ o poloviční sumu.

„Snížení nelze plně vysvětlit pouze zavedením nových IT systémů. Ty sice snížily pracnost v některých činnostech, avšak jinde naopak agendu navýšily,“ poznamenal Hrbek k vysvětlení, které se mu dostalo ze strany pořadatele, tedy příspěvkové organizace města TIC.

Tři kilometry řetězů, 26 tisíc světýlek. Vánoční strom v Brně rozsvítila dračice

„Jsou tam některé věci, na které se hodlám doptat,“ uvedla zastupitelka Kristýna Černá (ODS), pod niž TIC Brno politicky spadá. Na následný dotaz iDNES.cz potvrdila, že půjde mimo jiné právě o nesrovnalosti ve výkazech práce. Celkově se ale podle svých slov zatím s celým dokumentem seznamuje a nemá ho detailně načtený, takže v tuto chvíli nechce vyvozovat možné závěry. „Nenarazila jsem ale na nic extra šokujícího,“ prohlásila.

Rozsvícený vánoční strom na brněnském náměstí Svobody (2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
37 fotografií

Ve středu se mají zjištěním auditora zabývat brněnští radní. Primátorka dotazy iDNES.cz na možná následná opatření označila za předčasné. Do projednání na schůzi rady nechce audit jakkoliv komentovat ani vedení TIC Brno.

Trhy byly v minusu

Auditor přímo v závěrech mimo jiné navrhuje, aby se pořádání oblíbené akce, v níž se „točí“ desítky milionů, chopily třeba Veletrhy Brno. Ty by podle něj více dbaly na hospodárnost a efektivitu vynaložených nákladů. Nestalo by se tak nejspíš to, co prý zjistil od zaměstnanců TIC – že se prostě utrácelo, protože peníze byly k dispozici.

„Rozpočtová strategie nebyla primárně orientována na dosažení přebytku či úspor, ale spíše na maximální využití disponibilních prostředků v rámci akce,“ napsal do zprávy.

Drak ve svetru i kapři ve fontáně. Brno je evropským hlavním městem Vánoc

Právě to podle Prokeše mělo za následek „kreativitu“ v účetnictví, kdy se kamuflovalo, že jsou trhy v minusu. Skutečností je, že nebýt účelových příspěvků města nebo využití jiných příjmů TIC, byly by vánoční trhy v letech 2022 a 2023 ve ztrátě zhruba dva miliony korun. Loni byly už i bez těchto „dotací“ v mírném plusu zhruba 35 tisíc.

Auditor v tomto kroku TIC hájí, že se ve vyúčtování ničeho protiprávního nedopustil, ale zároveň chápe, že to může vyvolávat nejasnosti. Prokeš nicméně závěry vnímá jako závažné a chce vyzvat vedení Brna k podání trestního oznámení. Podle něj tím vznikla městu škoda. „Pokud se tak nestane, podám jej opět já osobně,“ dodal.

Vaňková přiznala pochybení v hospodaření

Téma hospodaření Turistického informačního centra Brna (TIC) se stalo rovněž předmětem debaty na úterním jednání brněnských zastupitelů. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) přiznala, že audit odhalil pochybení.

„Vyžaduje to nějaké další kroky, s TIC povedeme debatu o tom, jak nastavit některé procesy efektivněji. Nikdo nemusí mít obavy, že se tomu nevěnujeme,“ řekla na schůzi zastupitelů.

Ředitelka TIC Jana Janulíková, která byla na jednání rovněž přítomna, vyzvala zastupitele za SPD, aby svými výroky a kroky nepoškozovali dobré jméno Brněnských Vánoc. „Externí audit jasně říká, že nedošlo k porušení právních předpisů,“ podotkla.

