Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Marek Osouch
  5:52aktualizováno  5:52
Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké Bílovice nad Svitavou.
Na brněnském parkovišti P+R u Zetoru v Líšni stává i ve všední dny jen pár aut....

Na brněnském parkovišti P+R u Zetoru v Líšni stává i ve všední dny jen pár aut. Vize, že odsud budou řidiči mířit do centra města hromadnou dopravou, se nenaplnila. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Kdo má předplatní krajskou jízdenku na veřejnou dopravu, může na zdejším parkovišti nechat auto zdarma. Jinak zaplatí 20 korun. „Hned během dvou týdnů, co to funguje, se ukázalo, že lidé tento systém využívají. A předpokládám, že další ještě budou přibývat,“ říká starosta čtyřtisícové obce Miroslav Boháček (STAN).

Do systému, který u závory rozpozná auta podle zapsané registrační značky, přihlásili řidiči už zhruba 150 vozidel. Parkoviště u tamní vlakové stanice na jedné ze dvou páteřních tratí v kraji má přitom méně než poloviční kapacitu, podle starosty jde o 68 míst.

Města kolem Brna budují záchytná parkoviště a lákají řidiče do vlaků

O podobném zvýhodnění za to, že motoristé nechají své vozy na parkovišti na periferii a dál budou pokračovat veřejnou dopravou, mluví roky i vrcholní představitelé Brna. Ještě loni v únoru z magistrátu zaznívalo, že se na slevách na parkování nebo jízdné pracuje, místo toho však tento plán v tichosti vyšuměl. „V tuto chvíli nad něčím podobným neuvažujeme. Nevidíme, že by to bylo přínosné,“ sdělil MF DNES brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Ten oceňuje, že parkoviště rostou v městech okolo Brna, zejména těch na páteřních železničních tratích, jako jsou právě Bílovice. Kdo však vyrazí autem až do krajského města, ten už podle Kratochvíla většinou jede až do cíle své cesty a nenechá tedy vůz stát na okraji. Právě k tomu přitom měly vybrané odstavné plochy sloužit, jenže třeba parkoviště u Zetoru v Líšni je od svého vybudování takřka neustále prázdné.

Ve větším městě už je na vyhnutí zácpám pozdě, upozorňuje expert

Jediný „zlepšovák“, který aktuálně Brno nabízí, je mobilní aplikace Sejf, která umožňuje platbu jak za parkování, tak za MHD. Žádnou slevu tím však motorista ochotný nasednout do tramvaje či autobusu nezíská.

Na brněnském parkovišti P+R u Zetoru v Líšni stává i ve všední dny jen pár aut. Vize, že odsud budou řidiči mířit do centra města hromadnou dopravou, se nenaplnila.
Jiná krajská města přitom podobnou cestu podpory MHD v minulosti zvolila. Například v Olomouci platí u podzemního parkoviště u nádraží parkovací lístek jako hodinová jízdenka na veřejnou dopravu. „V Plzni se u odstavných parkovišť kupuje lístek rovnou s jízdenkou na MHD za 50 korun. Pokud se lidé prokážou předplatní jízdenkou na MHD, platí jen pět korun,“ přibližuje mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hailichová.

Tuto výhodu nabízejí také České Budějovice, stejný systém podle Hailichové zvažují v Hradci Králové. V Praze mají dojíždějící stání na parkovištích na okraji města na dvanáct hodin zdarma.

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Expert z brněnského Centra dopravního výzkumu Petr Daněk stojí v tomto případě spíš na straně Brna.

„Princip odstavování automobilů u menších nádraží, jako je třeba to v Bílovicích nad Svitavou, tedy dál od cílového města, je funkčním modelem nejen v zahraničí, ale i u nás. Dojíždějící totiž přesednou na kapacitní a rychlou železniční dopravu ještě v místě, kde nedochází k dopravním zácpám. Naproti tomu koncept P+R (Park and Ride, tedy zaparkuj a jeď – pozn. red.) na okraji velkého města často znamená, že automobily se již podílejí na dopravních zácpách v rámci města,“ upozorňuje.

Bezplatnost záleží na kapacitách parkovišť

Bonus, který mají zapsaní řidiči při parkování v Bílovicích, mohou v budoucnu nabízet i další města s parkovišti u železnice. Nejdále v úvahách tímto směrem jsou v Tišnově, rovněž na Brněnsku.

Tamní plochy u vlakového nádraží se dvěma stovkami míst bývají podle starosty Jiřího Dospíšila (nez. ) každý den plné, dnes je tam totiž možné odstavit automobil zdarma. „Zaobíráme se postupně myšlenkou, jak parkoviště zpoplatnit. Nějaká motivace jako v Bílovicích by byla dobrá, ale ještě uvidíme. Chystá se totiž oprava trati,“ zmiňuje starosta plánovanou modernizaci vlakové stanice startující příští rok a s ní spojenou výluku v tom následujícím.

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Naopak třeba Hustopeče na Břeclavsku, které ke zpoplatnění parkoviště u nádraží přistoupily letos po prázdninách, s podobným zvýhodněním zatím nepočítají. Starostka Hana Potměšilová (nez. ) o této možnosti podle svých slov ani nevěděla. „Parkování máme zpoplatněné desetikorunou. Myslím, že jde o symbolickou částku, která však zároveň odradí místní, aby u nádraží odstavovali svá auta, pokud je nemají kde nechávat,“ vysvětluje.

Na zavedení výhod jsou připraveni v Židlochovicích nebo Kuřimi na Brněnsku. Zatím však parkoviště podle tamních starostů kapacitně dostačují, takže jejich využití ponechávají bezplatné.

Ani Blansko, kde je plocha u nádraží denně plná, zatím změny neplánuje. „Pokud je mi známo, tak v Bílovicích parkovala spousta lidí, kteří nepokračovali dále v cestě veřejnou dopravou a toto parkoviště blokovali. V Blansku je parkoviště neustále plné aut těch, co dále cestují, zejména vlakem,“ podotýká starosta a zároveň krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS). Parkovné ve výši deseti korun je podle něj přiměřené.

19. února 2024

