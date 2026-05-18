Pepina hlídá klienty i personál. Chytrý dům pomáhá autistům kousek u Brna

Karolína Kučerová
  6:02aktualizováno  6:02
Moderní systém v Novém domově je vzorem, jak řešit personální krizi v sociálních službách. Chytrá automatizace v zařízení pro lidi s těžkou formou autismu u Brna pomáhá zaměstnancům s dohledem nad klienty i běžným provozem. Personálu tak zbývá více času na samotnou péči a klientům přináší větší samostatnost i důstojnost.

Lidé s poruchou autistického spektra s vysokou mírou podpory potřebují v každodenním životě rozsáhlou pomoc druhé osoby – s přípravou jídla, oblékáním, organizací dne či orientací v sociálních situacích. Někteří z nich navíc nemluví, komunikují alternativními způsoby nebo mají specifické požadavky na své prostředí. A tak pro ně bývá nejvhodnější volbou život v komunitní pobytové službě, s téměř nepřetržitou pozorností personálu.

Jenže ten má kromě péče o ně běžně i řadu jiných povinností, včetně technické správy celého domu. Přitom právě přetížení zaměstnanců často ústí v odchod z odvětví, ale znamená také nízkou atraktivitu oboru v očích studentů či absolventů. Není proto překvapení, že podle dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) se obor potýká s prohlubováním nedostatku pracovníků – v celém Česku jich momentálně chybí asi tři tisícovky.

Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Brána či zámky tak jsou pod neustálým dohledem. (15. května 2026)
Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Martina Lintnerová vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením Nový domov si systém nemůže vynachválit. (15. května 2026)
Co kdyby ale existoval systém, který velkou část rutinní zátěže vyřídí za personál, a tomu tak místo provozních záležitostí zbývá více času na samotnou péči o klienty?

Přesně tak funguje kousek za Brnem Nový domov v obci Mokrá-Horákov, který cílí právě na lidi s poruchou autistického spektra nejvyššího stupně.

„Říkáme mu Pepina. Tak ho pojmenovala jedna z našich klientek. Jedná se o systém Loxone, což je v podstatě takový minipočítač zabudovaný přímo v centrálním rozvaděči. Lze ovládat přes tablet či mobil, ale velkou část funkcí řídí automaticky sám na základě nastavených pravidel a vnějších podmínek, jako je teplota, počasí, denní doba či intenzita světla. Díky tomu v domě automaticky ovládá například rolety, osvětlení, vytápění i zabezpečení,“ popisuje vedoucí domova Martina Lintnerová.

Audiohlášení a pohybová čidla

Pro potřeby sociálního zařízení je ale podle ní nejdůležitější „asistivní“ část systému. Díky zabudovanému audiohlášení, které je propojeno s pohybovými čidly po celém domě a magnetickými kontakty ve dveřích pokojů, dokážou pracovníci rychleji zjistit, kde se kdo právě nachází či zda potřebuje podporu.

„Třeba v nočních hodinách nám hlásič automaticky oznámí, když klapnou dveře a kdo konkrétně tedy nejspíš z pokoje odešel. Můžeme tak okamžitě reagovat a řešit pomoc,“ chválí šéfka domova.

Díky tomu stačí přítomnost pouze jednoho zaměstnance, přičemž druhý je na telefonu. Za běžných podmínek by museli být na místě oba dva, což by znamenalo i nutnost zajištění další pracovní síly.

„Mohlo by trvat mnohem delší dobu, než bychom si klienta všimli, a on by mezitím třeba vzbudil ostatní. Celkem jich máme šest, a takovou situaci by už jeden člověk nezvládl,“ podotýká Lintnerová.

„Asistence koupelna v patře," přeruší rozhovor reproduktor v kanceláři. „No vidíte, tak to máme v přímém přenosu," usměje se ředitelka a vysvětluje, co se právě stalo. Toto hlášení zazní, když jedna z klientek vstoupí do své koupelny, což je místo, kde pomoc potřebuje vždy.

Funguje to podobně jako kontakt ve dveřích, ale tady na bázi senzoru pohybu. Kromě ulehčení práce zaměstnanců technologie přináší i větší důstojnost pro klienty. „To je ostatně náš hlavní cíl – zajistit, aby i navzdory svému handicapu žili co nejběžněji, mohli rozhodovat o různých věcech. Nemusí čekat, až si jich někdo v té koupelně všimne, ale pracovník o nich ví už ve chvíli, kdy vejdou,“ říká Lintnerová.

„Automatizace v těchto zařízeních není hračka či nějaká technologická rozmařilost, ale nástroj, který může pomoci zajistit důstojný životklientů a stabilní pracovní prostředí pro zaměstnance. Umožňuje reagovat včas a věnovat se lidem s větším klidem,“ doplňuje Pavel Lískovec, zástupce společnosti Loxone.

Systém nabízí větší důstojnost také v jiných směrech. V noci pohybové senzory přivolají asistenci i při delším pohybu. „Může se totiž jednat o situaci, kdy se třeba klient vzbudí a je mu zle. Personál nemusí pravidelně obcházet pokoje a poslouchat za dveřmi, jestli je vevnitř vše v pořádku,“ hlásí Lintnerová.

„Co řekne Pepina, to je svaté“

S tím jde ruku v ruce také individualizace. Každý klient má vlastní pokoj, nastavení automatizace je možné měnit tak, aby sedělo k jeho preferencím. „U jedné slečny se ukázalo, že jí automatický pohyb rolet vadí a vyvolává neklid. Tak se to stoplo,“ dává příklad ředitelka. Jiný klient zase projevil zájem o to, aby mohl rolety a světlo ovládat sám.

„Pak tu máme slečnu, co ráda hraje na počítači, ale byla schopna u něj strávit třeba dvanáct hodin a přitom se sotva napít či najíst. Pokud by jí ho přišel vypnout sám pracovník, mohlo by dojít ke konfliktu. Proto se opět hodí Pepina. Tak trochu se zavedlo, že co řekne ona, je svaté,“ usmívá se Lintnerová. Klientka proto souhlasila, že systém její počítač, na nějž je napojený skrz spínač v zásuvce, po dvou hodinách automaticky vypne.

Díky technologii se také podařilo předejít některým krizovým situacím. Jeden z pokojů se v létě příliš přehříval, což klientku dráždilo. Začala být z ničeho nic nervózní. „Člověk s poruchou autistického spektra vám ale neřekne, co se děje a že je mu v pokoji teplo. Zjistili jsme to až díky statistice teploty v pokoji, kterou systém vyhodnocuje, a díky tomu mohli podle nejkritičtějších časů ve dne nastavit, aby se spouštěla klimatizace,“ popisuje vedoucí moderního domova.

A má jasno, že podobná sociální zařízení by se takovou cestou měla také vydat. Přestože v cizině, konkrétně ve Španělsku či Irsku, odkud inspirace na vybudování domu v Mokré-Horákově pochází, fungují takové sociální služby zcela běžně, v Česku je Nový domov zatím jediným, kde se chytrá automatizace využívá v takovém rozsahu.

Změna by mohla sociálnímu oboru pomoci i podle prezidenta APSS Jiřího Horeckého. „Management sociálních služeb by se měl aktivně zabývat novými možnostmi, protože právě inovace mohou být jedním z klíčů k dlouhodobě udržitelnému a kvalitnímu systému péče v Česku,“ poznamenává.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Mateřská škola v děčínské části Bělá se proměnila

Školka (ilustrační foto)

Rozsáhlé opravy má za sebou mateřská škola v děčínské části Bělá. Vyměněny byly rozvody elektřiny, plynu, vody, kanalizace a vytápění.

18. května 2026  5:59

Na onkologii v chomutovské nemocnici pomáhá nový špičkový přístroj

Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na...

Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na zdejším onkologickém oddělení nahradil nový přístroj. Technologie vyšla na více než sto milionů korun a léčba díky ní...

18. května 2026  5:59

Město Most hledá letošního Srdcaře

Centrum města Most, pohled z magistrátu

Až do konce května mohou lidé posílat nominace na ocenění Srdcař Mostu. Navrhovaní mohou být lidé, kteří nezištně či v rámci svého zaměstnání pomáhají ostatním, vymýšlejí různá vylepšení či třeba...

18. května 2026  5:59

V centru Ústí nad Labem loni vzniklo deset krytých míst pro kontejnery

Nová stání pro kontejnery jsou v ulici 17. listopadu a Klíšská (na snímku), na...

Nová stání pro kontejnery jsou v ulici 17. listopadu a Klíšská, na několika místech v Plynárenské ulici nebo v místní části Strážky a Hostovice.

18. května 2026  4:59

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

