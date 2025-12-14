„Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu. Spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou, kteří jej především zásobovali nakoupenými léky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Drogu výrobce ve většině případů sám také distribuoval do komunity uživatelů především z oblasti Kyjovska.
|
Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili vedle chemikálií potřebných k výrobě pervitinu i tři nelegálně držené střelné zbraně a náboje do nich. Čtveřice navíc pěstovala na několika místech rostliny konopí. Marihuanu pak prodávala zájemcům z okolí. Všichni čtyři skončili v policejní cele.
„Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ dodal Malášek.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz