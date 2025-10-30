„Došlo k samovolnému rozjetí autobusu, ve kterém cestovali tři pasažéři společně s řidičem,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že v tuto chvíli policisté řeší, co se přesně stalo.
Zda šlo o technickou závadu, nedbalost či něco jiného. „Test na alkohol u řidiče byl negativní,“ doplnil mluvčí.
Hasiči, kteří vyslali na místo sedm jednotek, museli dům stabilizovat pomocí dřevěných podpěr. Zároveň strhli část stěny, u které hrozilo, že se zřítí na chodník a silnici.
„Ve spolupráci s obcí a našeho oddělení ochrany obyvatelstva se řeší náhradní ubytování pro obyvatele domu,“ sdělil v pátek kolem půl jedenácté dopoledne mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Ani cestujícím, ani obyvatelům domu, kteří v osudný okamžik byli uvnitř, se nic nestalo a nepotřebovali ošetření.
Obec Benešov, kde se nehoda stala, se nachází v okrese Blansko.
1. června 2018