Stovky lidí se z jižní Moravy dnes dopoledne vydávají na demonstraci na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií na pražské Letné autobusy, které zajišťují jednotlivci z menších měst a obcí. Sdružení Milion chvilek pro demokracii, které demonstraci pořádá, umožnilo organizátorům těchto výprav jejich autobusy registrovat na svých stránkách. ČTK to potvrdili pořadatelé některých výjezdů.
Už v 8:00 vyrazil autobus z Vrbic na Břeclavsku, který nabírá pasažéry i ve Velkých Pavlovicích, Hustopečích a v Brně. Zajistil ho starosta Vrbice Tomáš Bílek. "Prostě jsem objednal autobus, vytvořil událost na facebooku a registroval nás u Milionu chvilek. Mám zkušenosti z minulé Letné v roce 2019," konstatoval. Zdůraznil, že vypravování autobusu je jeho soukromá záležitost, na kterou nejdou obecní peníze, cestovné si lidé platí sami.
Také autobus z Čebína na Brněnsku vypravuje místní starosta Tomáš Kříž. Jak informoval na svém facebookovém profilu, pro velký zájem musel objednat větší autobus. A také obyvatele vesnice ujistit, že jde o jeho soukromou aktivitu, kterou obec neplatí.
Dva autobusy vypravuje z Vracova a Kyjova Pavel Růžička. "Hned, jak se objevila informace o demonstraci, jsem začal zjišťovat zájem. Domluvili jsme první autobus a byl jsem dlouho dost skeptický, vypadalo to, že ho nakonec zrušíme. Jak se ale termín blížil, začali se přidávat další lidé a koncem minulého týdne se autobus zaplnil. Tak jsme to riskli a hned v pondělí objednali další," řekl Růžička.
S blížícím se víkendem už bylo jasné, že i druhý autobus bude zaplněný dost na to, aby si prázdná místa mohli lidé rozpočítat mezi sebe a přitom cena nepřesáhla únosnou mez. "Ale ještě v sobotu volali další lidé, nakonec jsme prakticky plní," dodal Růžička.
Autobusy cestou nabírají pasažéry třeba ve Slavkově u Brna i přímo v Brně. Dostat se na pražskou demonstraci běžnou linkou vyžadovalo zakoupení lístku na vlak nebo autobus včas. Už v sobotu odpoledne zbývaly ve spojích Českých drah i RegioJetu do Prahy jen jednotlivá místa. Dopravci linky v odpovídajících časech posílili.
Podle údajů z mapy Milionu chvilek vyjíždějí autobusy ze sedmi míst na jihu Moravy, tří míst Zlínského kraje, čtyř míst Olomouckého a tří míst Moravskoslezského kraje.