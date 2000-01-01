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Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Natáčení komedie Až na ten konec dobrý na brněnské hvězdárně (23. 11. 2026).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnští herci Milan Němec (vlevo) a Jakub Uličník při natáčení filmu Až na ten konec dobrý.
Autor: Bontonfilm Studios
Vladimír Polívka v brněnské Tesařově vile při natáčení filmu Až na ten konec dobrý.
Autor: Bontonfilm Studios
Petr Čtvrtníček v brněnské vile Wittal při natáčení filmu Až na ten konec dobrý.
Autor: Bontonfilm Studios
Petr Čtvrtníček na Jakubském náměstí v Brně při natáčení filmu Až na ten konec dobrý.
Autor: Bontonfilm Studios
Natáčení filmu Až na ten konec dobrý v Simulačním centru Lékařské fakulty Mararykovy univerzity.
Autor: Bontonfilm Studios
Milan Šteindler na Moravském náměstí v Brně při natáčení filmu Až na ten konec dobrý.
Autor: Bontonfilm Studios
V Brně začalo natáčení komedie Až na ten konec dobrý podle knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. V hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková, které doplní Emma Marklová (na snímku uprostřed). (listopad 2026)
Autor: Bontonfilm