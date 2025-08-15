Na terasu se dalo dostat už v minulosti, vstupy pro veřejnost ale nebyly regulované, odehrávaly se jen na základě domluvy.
Nové vedení AZ Toweru se rozhodlo dát návštěvám jasný řád, ostatně tuto myšlenku rozvíjelo už v posledních třech letech.
„Nějakou dobu panovalo bezvládí, kdy si tam lidé dělali narozeninové oslavy, chodili se na vyhlídku dívat na ohňostroje, byly tam i sebevražedné pokusy. Ke každé prohlídce bylo potřeba zajistit zvlášť ostrahu. Před třemi lety došlo ke změně řízení AZ Toweru a došlo k rozhodnutí prohlídky organizovat,“ popsal zrod nápadu Ondřej Stojaspal, předseda výboru společenství vlastníků, které budovu spravuje.
První zvědavce přivítala nově otevřená vyhlídka, nazvaná Sky View 111, v prvním srpnovém týdnu. Zatím není v provozu webový rezervační systém, skupiny po nejvíce 15 lidech odbavuje recepce na místě.
„Maximální velikost skupiny, která má k dispozici půlhodinový slot, je určena kapacitou výtahu, do něhož se víc osob nevejde,“ vysvětluje Stojaspal.
Dospělé vyjde pohled na Brno z ptačí perspektivy na 250 korun, mládež na polovinu, za děti jejich doprovod zaplatí padesátikorunu. Otevřeno je od 9 do 20 hodin.
111 metrů
je vysoký AZ Tower v Brně, od této výšky je odvozen název vyhlídky Sky View 111.
V provozu je denně od 9 do 20 hodin, vstupné se platí na místě.
Provozovatelé v rámci kampaně prokázali i smysl pro humor, když na sociálních sítích srovnali své ceny s cenami vstupného na světové giganty typu Eiffelovy věže v Paříži, Empire State Buildingu v New Yorku nebo gigantu Burj Chalífa v Dubaji, což je nejvyšší budova světa. Tam dospělí zaplatí více než čtyřnásobek brněnské částky.
„Nečekáme, že by u nás stály fronty až ven jako na Burj Chalífu. Ambice je, aby se vstupným pokryly náklady. Víc jak 200 osob za jeden den odbavit z kapacitních důvodů nelze. V prvních dnech provozu se návštěvníci počítali na desítky, spokojeni bychom byli s počtem 150 lidí denně,“ spočítal předseda.
Samotné Brno je podle jeho slov vidět ze zhruba 60 až 70 procent, zbytek výhledu zakrývají kopce.
„Prohlédnout si od nás lze ale třeba i letiště v Tuřanech, krásně je vidět Pálava. Při naprosto ideální viditelnosti, která ale téměř nenastává, by bylo možné dohlédnout až k horám za Vídní. Z Brna lepší pohled na město a na jižní Moravu není. Ani z Petrova není vidět víc. Jsme taková rozhledna uprostřed města, z níž je vidět do všech stran,“ usmívá se Stojaspal.
Pro toho, komu by krátký výhled ze 111 metrů nestačil, existuje i možnost ubytovat se v apartmánu v nejvyšších patrech budovy. Noc pro dvě osoby stojí 7 200 korun.
Obě možnosti, tedy návštěva terasy a noc v apartmánu, jsou od sebe odděleny, spadají pod odlišné majitele. „Apartmán je v soukromém vlastnictví (patří firmě průmyslníka Igora Faita, pozn. red.). Jde ale domluvit určitou součinnost,“ sděluje Stojaspal.