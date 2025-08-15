Nejvyšší budova Česka otevřela střešní terasu. Podívejte se, kam až dohlédnete

Jiří Punčochář
  12:12
Nejvyšší budova v Česku, brněnský AZ Tower, se od přelomu července a srpna pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřela i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu. Nad 30. patrem budovy nabízí panoramatický pohled na Brno a okolí, při ideální viditelnosti lze dohlédnout až do Rakouska.

Na terasu se dalo dostat už v minulosti, vstupy pro veřejnost ale nebyly regulované, odehrávaly se jen na základě domluvy.

Nové vedení AZ Toweru se rozhodlo dát návštěvám jasný řád, ostatně tuto myšlenku rozvíjelo už v posledních třech letech.

Na střeše brněnského AZ Toweru, který je se 111 metry nejvyšší budovou Česka, se otevřela placená vyhlídka. Vidět je z ní velká část Brna, ale i třeba Pálava.
Bílo-oranžový mrakodrap AZ Tower se dvěma podzemními a třiceti nadzemními podlažími, jenž se nachází v brněnské čtvrti Štýřice, skýtá přes 17 tisíc metrů čtverečních obchodních, kancelářských a bytových ploch.
„Nějakou dobu panovalo bezvládí, kdy si tam lidé dělali narozeninové oslavy, chodili se na vyhlídku dívat na ohňostroje, byly tam i sebevražedné pokusy. Ke každé prohlídce bylo potřeba zajistit zvlášť ostrahu. Před třemi lety došlo ke změně řízení AZ Toweru a došlo k rozhodnutí prohlídky organizovat,“ popsal zrod nápadu Ondřej Stojaspal, předseda výboru společenství vlastníků, které budovu spravuje.

První zvědavce přivítala nově otevřená vyhlídka, nazvaná Sky View 111, v prvním srpnovém týdnu. Zatím není v provozu webový rezervační systém, skupiny po nejvíce 15 lidech odbavuje recepce na místě.

Brno bude mít dvě věže. Hned vedle AZ Toweru vyroste nový český rekordman

„Maximální velikost skupiny, která má k dispozici půlhodinový slot, je určena kapacitou výtahu, do něhož se víc osob nevejde,“ vysvětluje Stojaspal.

Dospělé vyjde pohled na Brno z ptačí perspektivy na 250 korun, mládež na polovinu, za děti jejich doprovod zaplatí padesátikorunu. Otevřeno je od 9 do 20 hodin.

111 metrů

je vysoký AZ Tower v Brně, od této výšky je odvozen název vyhlídky Sky View 111.

V provozu je denně od 9 do 20 hodin, vstupné se platí na místě.

Provozovatelé v rámci kampaně prokázali i smysl pro humor, když na sociálních sítích srovnali své ceny s cenami vstupného na světové giganty typu Eiffelovy věže v Paříži, Empire State Buildingu v New Yorku nebo gigantu Burj Chalífa v Dubaji, což je nejvyšší budova světa. Tam dospělí zaplatí více než čtyřnásobek brněnské částky.

„Nečekáme, že by u nás stály fronty až ven jako na Burj Chalífu. Ambice je, aby se vstupným pokryly náklady. Víc jak 200 osob za jeden den odbavit z kapacitních důvodů nelze. V prvních dnech provozu se návštěvníci počítali na desítky, spokojeni bychom byli s počtem 150 lidí denně,“ spočítal předseda.

Otevření vyhlídky na terase nejvyšší budovy v Česku, brněnského AZ Toweru,...

Samotné Brno je podle jeho slov vidět ze zhruba 60 až 70 procent, zbytek výhledu zakrývají kopce.

„Prohlédnout si od nás lze ale třeba i letiště v Tuřanech, krásně je vidět Pálava. Při naprosto ideální viditelnosti, která ale téměř nenastává, by bylo možné dohlédnout až k horám za Vídní. Z Brna lepší pohled na město a na jižní Moravu není. Ani z Petrova není vidět víc. Jsme taková rozhledna uprostřed města, z níž je vidět do všech stran,“ usmívá se Stojaspal.

Pro toho, komu by krátký výhled ze 111 metrů nestačil, existuje i možnost ubytovat se v apartmánu v nejvyšších patrech budovy. Noc pro dvě osoby stojí 7 200 korun.

Obě možnosti, tedy návštěva terasy a noc v apartmánu, jsou od sebe odděleny, spadají pod odlišné majitele. „Apartmán je v soukromém vlastnictví (patří firmě průmyslníka Igora Faita, pozn. red.). Jde ale domluvit určitou součinnost,“ sděluje Stojaspal.

