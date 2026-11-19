Orchestr B-Side Band dnes v Brně oslaví 20 let činnosti. Na akci v Městském divadle vystoupí hosté, například Jiří Korn, Michal Prokop nebo americký zpěvák LaVance Cooley, jenž spolupracoval s Beyoncé a dalšími hvězdami. Zazpívají také folkař Vojtěch Nedvěd a muzikálová herečka Kristýna Daňhelová. Píseň Blues o válce zazní v interpretaci Bolka Polívky.
B-Side Band se věnuje moderní bigbandové hudbě i dalším žánrům. Navazuje na brněnskou swingovou tradici, do které zapracoval modernější prvky. "V době, kdy jsem začínal, big bandy umíraly. Ty, co byly, hrály tak zkostnatěle, že byly před umřením. Chtěl jsem udělat kapelu přístupnou lidem, která má jenom o něco víc 'dechů' než 'obyčejná' kapela," řekl ČTK nedávno kapelník Josef Buchta.
První koncert odehrál orchestr před 20 lety právě v Městském divadle Brno. Nahrál několik CD, širšímu publiku se představil díky spolupráci s Vojtěchem Dykem, Romanem Dragounem i zahraničními umělci.
K výročí vznikla také výstava fotografií Jefa a Tina Kratochvilových a kniha Hany Mikoláškové, která zachycuje dvacetiletou cestu orchestru, jeho klíčové projekty, tvůrčí vývoj i momenty ze zákulisí. Dnešní koncertní program se zopakuje ještě v pátek, oba termíny byly s předstihem až na několik posledních míst vyprodané.
Součástí oslav výročí byl také zářijový koncert v kostele svatého Jakuba. Zazněla tam Missa Jazz od Jaromíra Hniličky a poprvé také Jazzové variace na Svatováclavský chorál, které zkomponoval saxofonista a skladatel Pavel Zlámal.