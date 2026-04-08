B-Side Band slaví 20 let, chystá tři brněnské koncerty s hosty, knihu a film

Brněnský orchestr B-Side Band, který se věnuje moderní bigbandové hudbě i dalším žánrům, oslaví 20 let činnosti třemi koncerty s hosty. Vznikne také bilanční kniha a dokumentární film. Osmnáctičlenný orchestr má za sebou stovky koncertů v Česku i zahraničí, současná situace je však podle kapelníka a trumpetisty Josefa Buchty pro podobná hudební tělesa těžší než před 20 lety. Doba příliš nepřeje živému hraní, řekl ČTK Buchta.
B-Side Band navazuje na brněnskou swingovou tradici, do které zapracoval modernější prvky a vlivy. "V době, kdy jsem začínal, big bandy umíraly. Ty, co byly, hrály tak zkostnatěle, že byly před umřením. Chtěl jsem udělat kapelu přístupnou lidem, která má jenom o něco víc 'dechů' než 'obyčejná' kapela," uvedl Buchta.
V době začátků B-Side Bandu ale podle kapelníka zároveň ještě "jela živá hudba". Orchestr se prosadil, spolupracoval s Vojtěchem Dykem, Romanem Dragounem i zahraničními umělci, nahrál několik CD.
Současnost vnímá Buchta jako složitější. Lidé po pandemii méně chodí na koncerty, z rádií zní místo živých nástrojů samplovaná hudba. Orchestr ale stále pokračuje v činnosti, soustředí se hlavně na větší akce a speciální koncerty s dlouhodobou propagací. V sestavě dosud převažují zakládající členové, přesto se B-Side Band postupně omlazuje, což kapelník vnímá jako nezbytnost.
První výroční koncert bude 27. května v Metro Music Baru. Jako hosté vystoupí například zpěvačka Nikola Mucha nebo hudebník a herec Divadla Husa na provázku Jan Kolařík, který zazpívá skladbu Living in America z repertoáru Jamese Browna. "Musím si to udělat po svém. Ale věřím, že zvuk kapely bude skvělý," uvedl Kolařík.
V kostele svatého Jakuba zazní 28. září Jazzová mše Jaromíra Hniličky, kterou doplní nové jazzové variace na Svatováclavský chorál od člena orchestru, saxofonisty Pavla Zlámala. "Nyní začínám komponovat. Před tím jsem se pár měsíců snažil něco načíst, zajet si na některá místa, vnímat atmosféru, osvěžit si historický kontext svatováclavské tradice," popsal Zlámal. Navštívil také Starou Boleslav, místo vraždy svatého Václava.
Třetí speciální vystoupení bude 20. listopadu hostit Městské divadlo Brno, kde B-Side Band kdysi odehrál svůj první koncert. Mezi pozvanými hosty jsou třeba zpěváci Jiří Korn a Michal Prokop nebo muzikálová herečka Městského divadla Kristýna Daňhelová.