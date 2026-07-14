Babula se vzdal kandidatury za hnutí ANO do Senátu, uvedl, že čelil tlaku

Přednosta Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity Petr Babula se vzdal kandidatury do Senátu za hnutí ANO. Své rozhodnutí dnes na facebooku vysvětlil tím, že v posledních dnech čelil okolnostem a tlaku, které začaly zasahovat do jeho profesního života. Kandidovat měl za hnutí ANO ve vyškovském obvodu, kde kandiduje například i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Babula uvedl, že nechce, aby se politická soutěž přenášela do pracovního prostředí nebo dopadala na jeho kolegy, spolupracovníky a blízké. "Právě to je hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl svou kandidaturu ukončit. Věřím, že politika má být férovou soutěží svobodně vyjádřených názorů, založenou na věcné diskusi a vzájemném respektu. Neměla by být důvodem ke škatulkování lidí, vytváření a šíření nepodložených domněnek ani k osobnímu či profesnímu tlaku. Právě posledně zmíněná okolnost je pro mě natolik závažná, že jsem dospěl k tomuto rozhodnutí," napsal ve svém vyjádření Babula.
ČTK Babulu oslovila s žádostí o bližší vyjádření, ten však své rozhodnutí blíže komentovat nechtěl a odkázal právě na vyjádření na sociálních sítích.
Ministryně financí a krajská předsedkyně jihomoravského hnutí ANO Alena Schillerová na síti X uvedla, že hnutí ANO najde na Vyškovsku jiné jméno. Kdo by mohl být možným kandidátem, ČTK zjišťuje. Důvod pro Babulovou odstoupení označila Schillerová za alarmující. "Je to škoda, byl by to výborný kandidát, který by měl šanci uspět," komentovala.
"Asi není náhoda, že podobnému tlaku čelila před dvěma lety i Ivana Solařová, když si dovolila kandidovat na hejtmanku u nás v Jihomoravském kraji. Zřejmě jen shodou okolností taky proti Janu Grolichovi. Tu to dokonce za prapodivných okolností stálo i místo starostky Znojma, přestože byla úspěšná," uvedla Schillerová.
Solařová skončila jako starostka Znojma, protože hnutí Znojmáci se rozhodlo z koalice odejít a vytvořit novou s dosavadní opozicí. Podle představitelů současné koalice Solařová a její vedení brzdilo rozvoj Znojma.
Hejtman Grolich dnes ČTK řekl, že Babulu nezná, nikdy s ním nekomunikoval a že konec Solařové na pozici starostky souvisí se zmíněnými důvody.