Dělníci, kteří na stavbě u rodinného domu v brněnském Králově Poli pracovali, ihned k nálezu zavolali policisty.
Postupně se na místo sjelo rovnou několik hlídek, aby zajistily okolí, a také pyrotechnik, který potvrdil, že se jedná o munici z války. Ten rovněž rozhodl o evakuaci nejbližších domů.
„Ta nebyla naštěstí obzvlášť složitá. V poledních hodinách se v okolních domech zdržovaly jen dvě osoby,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Vyklidit domy bylo nutné především proto, že dělostřelecký granát z druhé světové války byl ve špatném technickém stavu. „Podle rozhodnutí pyrotechnika bylo nutné jej odborně zlikvidovat na nejbližším vhodném místě,“ doplnil Malášek.
To se stalo o několik desítek minut později na poli v městské části Medlánky, kde výbuch munice vytvořil nemalý kráter v zemi.