Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Autor: tji
  11:02aktualizováno  11:02
Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se obešel bez zranění či větších škod.
Na Baťově kanále se převrátila loď s dvoučlennou posádkou. (23. května 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

„Před desátou hodinou dopolední jsme vyslali techniku a hasiče ze stanice Hodonín k Baťově kanálu u obce Petrov. V plavební komoře se tam potopila loď,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Jeho slova na facebooku potvrdili i zástupci Baťova kanálu, kteří upřesnili, že se na lodi nacházeli dva lidé, se kterými se plavidlo při pokusu o jeho uvázání převrátilo. V příspěvku také hasičům poděkovali za profesionální, rychlý a zároveň lidský přístup.

Jelikož se událost obešla bez zranění, mohli se hasiči ihned začít věnovat vyproštění plavidla a pomocí speciální techniky se jim loď podařilo po zhruba hodině z kanálu vytáhnout. „Na místě se nepotvrdil žádný únik provozních náplní do vody,“ dodává za hasiče Mikoška.

Na hlavnĂ­m koridoru na Polsko a Slovensko je stĂˇle pĹ™eruĹˇen provoz

