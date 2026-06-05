Bauerova vila u Brna podle Loosova návrhu bude mít novou střechu za 12 milionů

Autor: ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vila továrníka Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna postavená podle návrhu architekta Adolfa Loose bude mít novou střechu za 12 milionů korun. ČTK to řekl místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček (Mladá změna s podporou STAN). Vilu od roku 2020 vlastní město a plánuje její kompletní obnovu za přibližně 100 milionů korun. V zahradě už skončil archeologický průzkum, který zmapoval původní síť cest. Společnost Archaia Brno, která průzkum prováděla, o tom informovala na svém webu.

Práce na střeše vily začnou ve druhém červnovém týdnu. Je to první velký stavební krok k obnově vily. "Dál jednáme také o pilotním restaurování dvou vybraných původních oken. Bohužel jsou mnohdy v žalostném stavu, navíc se jich dochovalo pouze několik. Potřebujeme ve spolupráci s restaurátorem najít cestu k jejich obnově," uvedl Knoflíček.

Město má na obnovu vily, která by ve výsledku stála až 100 milionů korun, desetiletý plán. Na opravy chce získat dotace buď z přeshraničního programu spolupráce, nebo z norských fondů. Vila už je zapsaná v programu záchrany architektonického dědictví.

V minulých týdnech v zahradě skončil archeologický průzkum. Jeho cílem bylo zjistit rozsah a podobu sítě cest a také případnou existenci již zaniklých staveb nebo technologických prvků v zahradě. Samotnému výzkumu předcházel geofyzikální průzkum, který nedestruktivní metodou mapuje složení geologického podloží. Archaia Brno na něm spolupracovala s Masarykovou univerzitou.

Geofyzikální průzkum pomohl částečně zmapovat rozložení cest. Na jeho základě pak archeologové postupovali se svými sondami pod povrch. Zjistili, že cesty tvořily pravidelné tvary s centrální osou před západním průčelím vily. V severní části zahrady našli nepravidelnou síť cest s různými šířkami.

"Pochozí povrch byl zřejmě vysypán jemným okrovým až žlutým pískem, který byl ale stráven okolním terénem. Z původních prvků jsme v jedné sondě nalezli pozůstatek cihlové šachty s vývodem, zřejmě pro zahradní vodotrysk nebo půlkruhový základ altánu či lavice," popsal zjištění Ondřej Navrátil z Archaia Brno.

Kromě očekávaných nálezů pocházejících z 20. století, jako byly zlomky zahradních nádob, kovových technologických prvků nebo koupelnových obkladů, našli odborníci i množství pravěké keramiky, konkrétně z doby bronzové až železné, i keramiky z vrcholného až pozdního středověku. Tento materiál pravděpodobně pochází z navážek z druhé poloviny minulého století, kdy prošla zahrada terénními úpravami.

Vila měla sloužit jako byt ředitele sousedního cukrovaru i ústředí podniku. Viktor Bauer oslovil architekta Adolfa Loose, v roce 1914 byla vila hotova. Po roce 1948 komunisté majetek rodiny znárodnili. V cukrovaru působil národní podnik Svit a vila sloužila částečně jako lékařské ordinace a byty. Od 90. let minulého století vila chátrala stejně jako okolní pozemek, od roku 2020 je v majetku města. Vila je nejstarším domem s plochou střechou na území Česka.

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