„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinka kvůli cenovým stropům neotevřela

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti, která pumpu převážně pro místní klienty provozuje. Současná cenová omezení by podle Petra Chadima neumožňovala provoz bez ztráty. Kdy se čerpací stanice znovu otevře, není jasné.
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty.

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
54 fotografií

Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X, sděluje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. Nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ uvedl Chadim.

Levnější čerpací stanice mohou strop využít i ke zdražení, míní analytici

O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny.

Klientela čerpací stanice je podle Chadima lokální. „Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám ‚klekla‘ neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ sdělil ředitel. Do budoucna plánuje společnost pumpu zrušit.

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
54 fotografií

Od středy stanovuje ministerstvo financí na čerpacích stanicích maximální ceny pohonných hmot. Jde o součást opatření proti dalšímu zdražování způsobenému válkou na Blízkém východě. Ve středu si provozovatelé nesměli účtovat za benzin více než 43,15 koruny a za naftu více než 49,59 koruny za litr. Pro každý následující den stanovuje ministerstvo nová maxima, čtvrteční nejvyšší cena nafty byla proti středeční o 19 haléřů nižší, u benzinu klesla o deset haléřů.

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Proti úterý, pro které ještě státem stanovená maxima neplatila, se ve středu cena benzinu na pumpách v Jihomoravském kraji nezměnila, nafta zdražila o 28 haléřů. Pohonné hmoty začaly zdražovat po zahájení války na Blízkém východě. Od konce února průměrná cena benzinu v Jihomoravském kraji vzrostla o 8,15 koruny na litru, nafta zdražila o 15,20 koruny na litru.

