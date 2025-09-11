Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce

Strážníky přivolala minulý pátek kolem poledne devětatřicetiletá žena, jejíhož syna prý udeřil předmět, který nečekaně vylétl z okna v centru Brna. Hlídka na místě našla dvě ženy a dva osmileté chlapce se zraněními.
„Jeden z nich měl na hlavě velkou bouli a druhý krvavý šrám. Nesli to statečně, i tak jim hlídka pro jistotu přivolala zdravotníky, aby je prohlédli a ošetřili,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
|
Muž v Brně házel z okna jídlo i kusy nábytku, zastavili ho až policisté
Podle obou žen vyhodil kovovou francouzskou hůl, která chlapce zranila, z okna v prvním patře neznámý člověk a hned na to se schoval. Na volání žen údajně nikdo z bytu neodpovídal.
„Strážníci byli úspěšnější. Díky spolupráci místních rychle našli dveře správného bytu a po opakovaném naléhání jim otevřela mladá žena. Vysvětlovala, že se uvnitř konala větší rodinná oslava a účastníci už odešli. Strážníci ale získali osobní údaje muže, který z okna vyhlížel, včetně jeho přesné adresy,“ sdělil Ghanem.
Případem se nyní budou zabývat úředníci ve správním řízení.