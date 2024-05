Policisté našli běžence v kamionu. Museli jim sehnat tlumočníka z amharštiny

Tlumočníka policisté potřebovali, aby s běženci mohli zahájit řízení o správním vyhoštění. „Mluvčích z afrických států k dispozici mnoho nemáme. Čím exotičtější řeč nebo stát, tím hůř se shání někdo, kdo by dokázal tlumočit. Je to přitom nezbytné k tomu, aby cizinci dokázali pochopit i poměrně složitá odborná poučení, co se s nimi děje a bude dít,“ vysvětlil policejní mluvčí David Chaloupka.

Běžence v kamionu, odstaveném mezi sklady u brněnského letiště ve Slatině, našli policisté ve středu dopoledne na základě hluku, který se z nákladního prostoru jednoho z kamionů ozýval. Policisté ho otevřeli společně s celníky.

„Devět cizinců k nám nelegálně přicestovalo ze Slovenska. Jejich původ je nezvyklý, zpravidla k nám poslední dobou přijíždějí běženci ze Sýrie. Jak se tady ocitli muži z Eritreje a Etiopie, je předmětem šetření, včetně toho, zda jim nepomáhat převaděč,“ sdělil Chaloupka.