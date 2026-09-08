Bezpečnostní složky si vyzkouší kontroly na hranici se Slovenskem

Autor: ČTK
  11:11aktualizováno  11:11
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od středečního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při čtyřiadvacetihodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Na webu o tom dnes informoval mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Cvičení rozdělené do dvou dvanáctihodinových směn pokryje celou česko-slovenskou hranici. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, sedm železničních a tři říční. Policisté budou namátkově prověřovat také úseky takzvané zelené hranice. Kontroly se uskuteční i v mezinárodních vlacích.

"V rámci cvičení budeme využívat naše běžná zákonná oprávnění, která aplikujeme v rámci pobytových kontrol realizovaných příslušníky cizinecké policie. V místech 17 bývalých silničních hraničních přechodů tak budeme namátkově kontrolovat na naše území vstupující vozidla a jejich osádky. Přičemž nepředpokládáme s tím spojené zásadní dopravní komplikace, byť bezesporu k drobnému zdržení při překročení státní hranice docházet může, a to zejména v exponovaných časech spojených se silnějším provozem," uvedl Bocán.

Do cvičení se zapojí více než 600 policistů především z krajských policejních ředitelství sousedících se Slovenskem, tedy z Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nasazeni budou také příslušníci z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie a další posily z ostatních krajských ředitelství. Armáda ČR vyšle na cvičení 50 členů aktivních záloh, Celní správa ČR nasadí 60 příslušníků.

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