Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

Oldřich Haluza
  6:32aktualizováno  6:32
Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání. Zatímco v krajské metropoli jde už o poměrně zaběhlou věc, jiná města a dokonce i obce v kraji se s takzvaným bikesharingem teprve seznamují.
V Mikroregionu Kahan na Brněnsku byla v roce 2025 k dispozici sdílená kola. | foto: archiv Mikroregionu Kahan

Od půlky února funguje ve tříapůltisícové Veverské Bítýšce a sousedních Chudčicích, kde žije zhruba tisícovka lidí. Obě sídla u Brněnské přehrady v řadě záležitostí spolupracují, systém sdílených kol je další z oblastí.

Firma Rekola tam umístila 21 bicyklů, které místní využívají pro cestu na autobus jedoucí do Brna, do školy nebo třeba hospody. Veškeré jízdy kratší než 30 minut mají zdarma, je nutné se jen registrovat v aplikaci a najít si volné kolo. „Tento čas stačí pro jízdu uvnitř obce i do sousední Veverské Bítýšky,“ podotýká starosta Chudčic Zdeněk Homoláč (nez.).

V Boskovicích končí koloběžky. Zjistilo se, že v malém městě je málo uživatelů

Bicykl je poté potřeba vrátit na jedno ze stanovišť. Ta se nacházejí u autobusových zastávek a na místech, kde se lidé scházejí – například u hřiště či hospody. Ve Veverské Bítýšce jsou také u bytových domů či obchodů.

Chudčice zhruba před dvěma lety pořídily starší obecní kola, jež fungovala jako sdílená. Využívali je ve velké míře studenti mířící do Veverské Bítýšky na autobus. Tam si je pak půjčovali místní.

„Tento systém na volné bázi se však neosvědčil. Kola byla různě poničená, poházená, válela se všude možně. Tohle teď odpadlo. Půjčíte si ho jedině přes aplikaci na jméno. Navíc Rekola má odolnější profimodel,“ přibližuje starosta Veverské Bítýšky Lukáš Zavadil (nez.). Město se v bikesharingu k sousedům, kteří byli iniciátory, přidalo.

„Každá vesnice si zaslouží bikesharing“

Po zvažování možností a průzkumu trhu Chudčice vybraly projekt Rekola. Spolupráci vnímají jako výhodnou i z toho pohledu, že ušetří asi 65 procent z obvyklých ročních nákladů na jedno kolo díky tomu, že provoz a servis bicyklů zajišťuje osm proškolených dobrovolníků z řad místních mužů. Obecní kasu vyjde služba za letošní pilotní rok podle předběžného odhadu asi na 200 tisíc korun.

Uživatelů jsou v obou sídlech stovky, denně uskuteční desítky jízd. „Chudčice a Veverská Bítýška jsou pro nás zkouškou sdílených kol na malé obci. Když se to povede, vidíme velký potenciál i v dalších podobných vesnicích. Každá z nich si zaslouží bikesharing,“ míní projektový manažer Rekol Jan Toman.

Na kole zdarma. Brno cyklistům proplatí dvě půlhodinové jízdy denně

Konkurenční Nextbike už má s působením v obcích pod tři tisíce obyvatel několikaleté zkušenosti, byť aktuálně na jihu Moravy nefunguje v žádné. Loni službu provozoval v Mikroregionu Kahan na Brněnsku, do unikátního projektu se zapojilo několik vesnic spolu s Rosicemi.

„V menších městech je nižší míra vandalismu a ukázněnější uživatelé. Lidé si tam služby víc váží,“ poukazuje Dan Rambousek z Nextbike.

V Kuřimi se každé kolo půjčí dvakrát denně

Na jihu Moravy působí tento provozovatel kromě Brna aktuálně také v okresním Hodoníně a Kuřimi na Brněnsku. V květnu přidá na svůj seznam Kyjov, kde se lidé na sdílených kolech svezou poprvé. Ve všech třech městech mohou bicykl využít bezplatně, pokud výpůjčku ukončí do 15 minut.

V Brně zkouší prorazit sdílené elektroskútry, sloužit mají také kurýrům

Například v Kuřimi bylo loni těchto jízd 97 procent z celkového počtu více než 21 tisíc. „Systém pro vnitřní dopravu u nás funguje velmi dobře, se službou jsme spokojeni. V příštím roce se můžeme bavit o navýšení počtu kol – v sezoně jich je 40 – ale prozatím stávající kapacita stačí. Každé se půjčí v průměru dvakrát denně, v nejexponovanějším srpnu i třikrát,“ říká kuřimský místostarosta Jan Vlček (nez.).

Na sdíleném kole mohou místní dojet po cyklostezce až do sousedních Moravských Knínic, kde je jedna ze stanic. Obec proto Kuřimi přispívá na celkové roční náklady ve výši zhruba 550 tisíc.

Doplněk místní dopravy

Vedlejší vesnice je do systému zapojena i v případě Hodonína, kde mají v sezoně stovku bicyklů. Lužice se připojily loni v září.

„Už v prvním měsíci provozu jsme tam zaznamenali více než stovku výpůjček, což potvrzuje zájem i mimo naše město. Letos v Lužicích navíc vznikne druhá stanice, přičemž zejména v letní sezoně očekáváme další nárůst počtu jízd. Současně jsme rozšířili síť stanovišť i přímo v Hodoníně, čímž se uživatelům zkrátila docházková vzdálenost ke kolům. I tento krok by měl přispět k dalšímu zvýšení využívání služby,“ hlásí Jan Příkazký z odboru rozvoje města.

I mě jízda po chodníku štve, říká šéf firmy na sdílení kritizovaných koloběžek

Místní kasu stojí služba 2,8 milionu ročně. Tamní obyvatelé loni uskutečnili přes 68 tisíc výpůjček, což Hodonín podle Příkazkého řadí mezi nejaktivnější města v Česku. Podobnou cestou se vydají i v nedalekém Kyjově, kde s bikesharingem začínají. „Jsme patnáctiminutové město, za tento čas se všude dostanete. Chceme podpořit alternativní způsoby dopravy, aby lidé víc využívali kola a chodili pěšky tam, kde není nezbytně nutné jet autem,“ nastiňuje tamní místostarosta Daniel Čmelík (nez.).

Kyjov na financování služby využije příspěvek 200 tisíc od hejtmanství, jež nově spustilo dotační titul právě na podporu bikesharingu. „Reagujeme na rostoucí zájem obcí o sdílená kola jako doplněk místní dopravy,“ zdůvodňuje mluvčí kraje Martina Žídková.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

V Mostě vybrali vítěze na proměnu Prioru, radnice si ho zatím nechává pro sebe

Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024)

Radnice v Mostě vybrala vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior. Kdo jím je, ale magistrát zatím neřekl. V dominantní stavbě v centru města má každopádně vzniknout...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

