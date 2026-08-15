Bílá voda v Moravském krasu vysychá, ve velkém hynou raci a ryby

Autor: ČTK
  16:26aktualizováno  16:26
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Potok Bílá voda, který protéká stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby, informovala dnes na svém webu správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní, uvedli ochránci přírody.

Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejn na Blanensku. "Tedy přitéká - měla by, ale opět už neteče. V toku jsou sice ještě místy louže, ale velkou rychlostí se zmenšují a ubývá jich. A třeba úsek přímo v krasu od mostu do Holštejna po propadání v Nové Rasovně je suchý úplně. A to včetně míst, kde bývaly hluboké louže, o nichž jsme si mysleli, že nevyschnou. Ale letos vyschly," popsali situaci ochranáři.

Vody v potoce ubývá v létě prakticky každý rok, letošek je ale podle správy chráněné krajinné oblasti výjimečný v negativním smyslu. Zatímco dříve Bílá voda vyschla jednou za rok na týden či dva, letos voda zmizela nejméně podruhé, což má negativní vliv na ryby a raky. Ve vysychajících loužích je místy možné vidět drobné rybky a potěr střevlí potočních a mřenek mramorovaných. Až tůně zcela vyschnou, ryby zahynou.

"Ještě horší je ale pohled na desítky mrtvých raků říčních. Bílá voda je totiž velmi významnou lokalitou jejich výskytu, kde jich v dobrých dobách žijí určitě tisíce. Ale každoroční epizody vyschnutí toku jejich populaci neustále oslabují," stojí na webu správy CHKO. Při páteční kontrole ochranáři našli desítky mrtvých raků, živých jen asi 20.

Hlavní příčinou problému je sucho. Srážkový deficit se v oblasti Moravského krasu táhne a prohlubuje už od zimy. V květnu se sice situace mírně zlepšila, ale od června je opět špatná. Vysychání urychlují vysoké teploty, situaci podle správy CHKO nepomohlo ani vykácení smrků a dalších stínících stromů v části úseku nad Holštejnem. Zlepšení by přinesly jedině vydatné srážky.

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