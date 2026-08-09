Bioboti z CEITEC VUT umí urychlit výrobu piva i kontrolu kvality potravin

Rychlejší výrobu piva nebo jednodušší kontrolu kvality potravin mohou v budoucnu umožnit mikroskopické roboty, které vyvinul tým Martina Pumery z institutu CEITEC Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Výsledky výzkumu tým publikoval v časopise ACS Nano, informoval o tom institut CEITEC VUT v tiskové zprávě.
Výzkumný tým vytvořil takzvané bioboty, tedy biohybridní mikrorobotické kapsle obsahující pivovarské kvasinky a magnetické nanočástice. Když kvasinky při fermentaci produkují oxid uhličitý, bioboti se díky vznikajícím bublinkám samovolně pohybují nahoru a dolů v kapalině. Tím přirozeně promíchávají obsah nádoby a zefektivňují kvašení. Oproti běžným statickým částicím tak dokážou urychlit chemické procesy důležité při výrobě potravin.
Velkou výhodou je, že bioboty lze snadno oddělit od hotového nápoje. Po skončení fermentace je lze řídit pomocí magnetického pole, aniž by bylo nutné pivo znovu filtrovat.
"Oproti běžným statickým částicím se mikroroboti aktivně pohybují v celém objemu kapaliny, takže dokážou pokrýt větší prostor a celý proces zefektivnit. Zároveň tak umožňují snadnější automatizaci výroby," uvedl Martin Pumera. Jeho tým nyní jedná o možném využití technologie s velkým evropským pivovarem.
Skupina Martina Pumery se využití mikrorobotů a pokročilých materiálů v potravinářství věnuje dlouhodobě. V minulosti například vyvinula flexibilní senzor pro chytré obaly, který dokáže odhalit zkažené rybí maso.